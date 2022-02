Eccellenza. Ischia, 27 gol con 13 giocatori diversi

Non segna caterve di gol ma compensa subendone complessivamente pochi. L’Ischia che è in piena lotta per i play-off – se il campionato fosse terminato domenica a S.Antonio Abate, sarebbe al sicuro perché tra le due migliori quarte dei tre gironi – finora ha messo a segno 27 reti, con una media precisa di 1,5 per partita. Quelli subiti (13 dopo 18 giornate) sono meno di uno per partita, esattamente 0,7. Le concorrenti per un posto negli spareggi-promozione hanno un ruolino migliore in merito alle reti realizzate ma solo la retroguardia del Napoli United pareggia il conto dell’Ischia. Il che la dice lunga sul duello a distanza con la squadra di Diego Maradona Jr, fino allo scontro diretto che si svolgerà al “Mazzella”.

L’Ischia dovrà recarsi sul campo del Savoia ma il calendario dei gialloblù è abbastanza omogeneo. Se Iervolino ed i suoi in queste tre trasferte consecutive, raccogliendo sette punti, hanno letteralmente preso la “rincorsa” verso un finale di stagione scoppiettante, beh, lo si saprà a partire da domenica quando al “Mazzella” arriverà un Neapolis alla disperata ricerca di punti-salvezza.

E’ curioso rilevare come i 27 gol finora messi a segno dell’Ischia siano stati frutto di tredici realizzatori diversi. Il capocannoniere della squadra, che con il colpo di testa di Ercolano andò in doppia cifra, è Luigi Castagna. Dieci gol per l’attaccante gialloblù, alle cui spalle c’è Mario Sogliuzzo con tre centri. A quota due gol ci sono un centrocampista e due difensori: Cibelli, Florio e Buono. Montanino, con la prima marcatura realizzata in gialloblù, si unisce ad una nutrita pattuglia formata da G.Giuseppe Arcamone, Di Costanzo, Di Meglio A., Filosa, Invernini Pistola e Trani.

La lista dei cannonieri dell’Ischia si allunga se si va a prendere in considerazione anche il cammino in Coppa Italia “A.Zeoli”. Considerando che nella manifestazione con la coccarda sono andati a segno, tra primo turno e quarti di finale anche Pesce, Chiariello, Trofa e D’Antonio, ecco che i marcatori dell’Ischia salgono a diciassette nel corso della stagione. Trequarti della rosa a disposizione di Iervolino s’è tolta la soddisfazione di andare a segno. Per l’allenatore e lo staff tecnico sono note…celestiali, perché spesso determinati suggerimenti, inviti a muoversi in campo in un determinato modo, a sviluppare un’azione in una maniera specifica, può consentire inserimenti dai centrocampisti e anche dei terzini che non a caso tra campionato e coppa sono tra i più prolifici del girone (e bisogna considerare che Florio e Pistola hanno saltato molte partite). Dunque anche i numeri dicono che l’Ischia a otto giornate dalla fine può prendersi un posto nei play-off, tuttavia i quasi due punti di media a partita e il gol e mezzo finora “garantito” dai suoi calciatori possono essere anche migliorati. A quel punto nessuno potrà avere più dubbi sull’obiettivo.

I GOL DELL’ISCHIA

10 Castagna

3 Sogliuzzo

2 Buono, Florio, Cibelli

1 Arcamone G.G.,

Di Costanzo, Di Meglio A., Filosa, Invernini, Montanino, Pistola, Trani