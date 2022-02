Eccellenza, in campo alle 14.30. Sant’Antonio «chiama». Ischia «risponde»?

Una sfida che non affonda le radici nel tempo ma che finora si è disputata in tutte le categorie dilettantistiche e non ha mai deluso le attese. Tra Sant’Antonio Abate e Ischia è sempre stata battaglia. L’apice, ai tempi della Supercoppa campana nel 2006, quando i gialloblù toccarono la vetta più alta del calcio campano, proiettandosi col petto in fuori e con la testa alta in quella Serie D che avrebbe visto altri sei confronti con i giallorossi abatesi.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Un duplice confronto in Promozione e da questa stagione in Eccellenza, con risultati che hanno arriso agli ischitani. Tre anni fa, proprio al “Varone”, una punizione di Ciro Saurino e una zampata di Gigio Trani concretizzarono una rimonta e diedero il “la” alla cavalcata verso la promozione nella massima categoria regionale. All’andata gara a senso unico, seppur sbloccata nei minuti finali, ma non bisognerà pensare a quel precedente perché la formazione del Sant’Antonio Abate è stata rivoltata come un calzino, iniziano dall’allenatore, Vincenzo Criscuolo. Le strade tra il tecnico salernitano e l’Ischia ritornano a incrociarsi dopo dodici anni. L’ultimo precedente vide la vittoria dell’Ischia in casa dell’Angri, con relativo esonero dell’allenatore.

Chiusa la parentesi storico-statistica (in settimana ne abbiamo parlato approfonditamente), apriamo quella ambientale. Il Sant’Antonio Abate vittorioso a Barano l’altro sabato, un po’ a sorpresa e con un pizzico di fortuna (gol-vittoria al 94’) nel recupero di mercoledì ha battuto la Frattese, risvegliando un po’ la passione dei sostenitori locali che dai poco più di cento dell’ultima gara interna oggi potranno essere sicuramente di più. La società in settimana sui propri canali ha lanciato diversi appelli ai propri tifosi di sostenere la squadra in questo momento importante della stagione. Ci sarà l’ingresso gratuito, naturalmente essendo in possesso i requisiti di legge per entrare al “Varone”.

Dall’isola non sono stati con le mani in mano e tra tifosi organizzati e di “vecchia data”, se ne conteranno tra i settanta e gli ottanta. Non male per un appuntamento che vale “soltanto” il consolidamento in zona play-off. L’Ischia deve rispondere alla rediviva Frattese, al Napoli United e al Savoia, che ieri hanno faticato più del previsto nonostante avessero sulla carta impegni non proibitivi, e continuare la sua corsa verso il piazzamento che resta un obiettivo possibile. Potremmo dire “certo” se i gialloblù riuscissero a replicare almeno in parte la splendida prestazione di domenica scorsa a Frattamaggiore.

Iervolino deve rinunciare a Cibelli. Per il resto, tutti a disposizione. Dunque si profila lo stesso undici vittorioso allo “Ianniello”, con Sogliuzzo a centrocampo pronto a sostenere De Luise e Castagna, con Pistola a fare da pendolo sulla sinistra. Il Sant’Antonio ha dimostrato di essere in salute, è una squadra fisicamente ben messa ma concede qualcosa di troppo in fase difensiva, soffrendo la velocità degli attaccanti. Questo potrebbe essere un leit-motiv della partita.

ARBITRO – La gara del “Varone” (14.30) sarà diretta dal signor Bruno Tierno della sezione di Sala Consilina (ass. Federico di Agropoli e Guerra di Nola).

I CONVOCATI

Portieri: Di Chiara, Mazzella.

Difensori: Florio, Chiariello, Di Costanzo, Buono, Muscariello.

Centrocampisti: Arcamone G.G., Montanino, Trofa, Pistola, Conte, Sogliuzzo, Di Sapia, Pesce.

Attaccanti: Castagna, De Luise, Trani, Filosa, D’Antonio.