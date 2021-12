Eccellenza. Il Savoia sogna il pienone. Il Real Forio lo sgambetto

Nemmeno il tempo di riordinare le fila dopo la trasferta di Mugnano, dove si è rischiata l’ennesima sconfitta contro un Neapolis imbottito di giovani (per questo motivo aveva chiesto lo slittamento del recupero a mercoledì 22), che il Real Forio domani deve portarsi nuovamente in campo esterno. Ad attenderlo c’è il Savoia. Si tratta della terza partita consecutiva lontano dall’isola. Tutti alla viglia sottoscriverebbero il risultato maturato l’altro ieri contro i grigiogialli del patron La Peccerella ma sarà dura uscire dal “Giraud” con un risultato positivo per il semplice fatto che i biancoscudati di Carannante stanno imprimendo un ritmo eccezionale, grazie ai rinforzi e al recupero degli infortunati.

Flavio Leo dovrà rinunciare all’infortunato Mangiapia, uscito mercoledì per noie muscolari e allo squalificato Sirabella, oltre ad Annunziata e Fiorentino, il quale sta valutando il da farsi dopo il confronto nel dopo gara con la Maddalonese che gli ha fatto propendere per l’abbandono che in casa biancoverde sperano sia momentaneo (nel frattempo il Barano ha bussato alla porta del jolly). Nel frattempo, due calciatori in uscita, precisamente il centrocampista Raffaele Sorrentino e l’attaccante Mario Migliaccio si sono accasati al Lacco Ameno.

Mentre il Real Forio sogna lo sgambetto alla squadra più in forma del momento, il Savoia pensa a fare il “pienone”, a chiamare all’appello più che gli ultras (che sono stati chiari fin dal primo momento) i tifosi storici oplontini e gli appassionati che hanno seguito le sorti della squadra nel bello e nel cattivo tempo. Che ci sia ancora molta diffidenza nei confronti del club presieduto da Pellerone, basta fare un giro in città. Un noto quotidiano locale definisce la squadra semplicemente “Giugliano di Torre” non ritenendo doveroso chiamarlo “Savoia” in primis perché la sede sociale attualmente è nel lontano comune a nord-ovest di Napoli ma anche perché non è stata definita con chiarezza la proprietà del titolo sportivo visto che c’è la lite con il vecchio presidente Franceschini. Tuttavia la società torrese prova a far leva sui risultati per avvicinare il grande pubblico, lanciato un’iniziativa rivolta ai propri sostenitori. Per assistere all’incontro, infatti, i tifosi biancoscudati potranno acquistare senza alcun costo il biglietto per assistere alla gara, eccezion fatta per un contributo di 2,00 Euro destinati ai servizi di biglietteria. Stando all’attuale capienza dell’impianto oplontino, occupabile al 75% rispetto a quella omologata per via delle normative anti-Covid, saranno 1.000 i tagliandi a disposizione da ieri

«La Società, vista la vicinanza delle festività natalizie – scrive in una nota il Savoia – intende omaggiare i propri supporters con l’ingresso gratuito per la gara Savoia-Real Forio, al netto dei diritti di organizzazione per eventi sportivi (2 euro cadauno), fino all’esaurimento dei 1000 posti disponibili. Biglietti disponibili presso il botteghino dello stadio Giraud da venerdì. Si invitano famiglie e bambini per partecipare ad una sana giornata di puro sport e divertimento. Si segnala che la partita sarà trasmessa in differita sulla pagina Facebook ufficiale (ore 18:30) per favorire una più massiccia presenza sugli spalti».