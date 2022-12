Eccellenza. Il Real Forio vince ancora. Salvezza diretta a -3

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Real Forio 2014. Grazie ad una prestazione (l’ennesima) convincente ed alle tre reti siglate nel corso della ripresa da Pistola, Guatieri e Capone, la squadra biancoverde regola il Montecalcio e si regala la seconda vittoria consecutiva in campionato. Mister Iervolino ed i suoi ragazzi si concedono un Natale dolcissimo: i sei punti conquistati in appena sei giorni e le prestazioni costantemente in crescita della compagine biancoverde permettono di guardare alla seconda parte della stagione con ottimismo. Nota di merito per Mario Pistola, che non contento di aver sbloccato la gara, si concede anche un assist in occasione del raddoppio siglato da Guatieri e coglie un palo con una imparabile conclusione a giro.

La partita. Mister Iervolino conferma Aiello esterno basso a sinistra con Cerase al centro della difesa accanto all’argentino Delgado. Prima da titolare per l’attaccante Ambrogio Sorriso, in campo nonostante una evidente fasciatura al capo dovuta allo scontro in allenamento con il compagno Castagna. Il Real Forio 2014 scende in campo determinato e deciso a conquistare l’intera posta in palio. Gioca e tiene costantemente il pallino del gioco in mano la squadra di Iervolino, sebbene in alcune situazioni di gioco la frenesia, dettata dal desiderio di vincere a tutti i costi, non è saggia consigliera dell’undici biancoverde.

Al 7’ Santangelo si deve impegnare per respingere la conclusione di Pistola dalla destra. Al 12’ protestano i padroni di casa: splendida apertura di Sogliuzzo per Pistola che viene fermato con le maniere forti da Capuano, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al 26’ ancora moviola in azione: stavolta a protestare è Sirabella che vede la sua conclusione respinta da un ipotetico tocco di mano di un avversario. Il Real Forio 2014 continua ad attaccare e poco dopo la mezz’ora sfiora di nuovo la rete con il preciso traversone di Aiello per il compagno Delgado, il quale, nonostante goda di discreta libertà, non riesce ad eseguire la deviazione aerea. Poco prima dell’intervallo si fanno vedere anche gli ospiti in avanti con una ripartenza nata da una scorrettezza a centrocampo ai danni di Guatieri, ma ci pensa Delgado a fermare Costagliola. A fine primo tempo, nonostante la superiorità mostrata in campo dal Real Forio, è 0 a 0.

La ripresa si inaugura con due occasioni da gol, una per parte. Al 1’ Costagliola si rende pericoloso ma viene fermato dalla retroguardia isolana sul più bello. Pochi secondi dopo, Sorriso riceve centralmente e mira all’angolino costringendo Santangelo a distendersi per deviare in angolo. Al 4’ angolo Delgado lavora di sponda un angolo in favore dei suoi con Sogliuzzo che, all’altezza del secondo palo, non ci arriva per un nulla. Al 9’ il Real Forio passa in vantaggio: splendida azione dei padroni di casa con Sorriso che allarga sulla sinistra per Guatieri, il quale punta l’avversario e guadagna il fondo crossando per Pistola che, con un bel colpo di testa, manda la palla nell’angolino alla destra del portiere ospite.

Sbloccata la partita, i biancoverdi costruiscono ancora un gran numero di palle gol, ma prima Guatieri (al 20’), poi Sogliuzzo (26’) non si mostrano cinici. Al 26’ è, invece, la Dea bendata a voltare le spalle agli isolani: il tiro a giro di Pistola si stampa sul palo a Santangelo battuto. Il raddoppio arriva intorno alla mezz’ora con Pistola che va via sulla destra e ricambia la cortesia al compagno di squadra Guatieri, al quale consegna un pallone che richiede soltanto di essere spinto in rete. Dopo un tiro ed una occasionissima per Filosa (una richiederebbe di nuovo l’intervento della moviola) il Real Forio 2014 cala il tris prima del fischio finale: è Capone a finire sul tabellino dei marcatori con una conclusione che sorprende l’estremo difensore ospite fino a quel momento impeccabile.

Il triplice fischio del direttore di gara consegna al Real Forio 2014, sotto l’albero, la seconda vittoria consecutiva. Ed un Natale dolcissimo.

REAL FORIO 2014 – MONTECALCIO CLUB 3 – 0

REAL FORIO 2014: Iandoli, Cerase, Aiello, Delgado, Martinelli (28’ s.t. FMissioilosa), Sogliuzzo, Pistola (36’ s.t. Castaldi), Guatieri (43’ s.t. Peluso), Sorriso (41’ s.t. Jelicanin), Sirabella, Capone (43’ s.t. Di Meglio A.). All. Iervolino

A disp: Delicato, Savio, Iacono, Tedesco.

MONTECALCIO CLUB: Sanangelo, Lubrano Lavadera, Meola, Capuano, Vallefuoco, Costagliola (22’ s.t. Pisano), Salazaro, Migliaccio (32’ s.t. Scotti), Castaldo (30’ s.t. Architravo), Deerling, Ricciolino. All. Illiano

A disp: Margiore.

ARBITRO: Sig.ra D’Ambrosi di Nocera Inferiore (ass. Gaeta e Di Minico)

RETI: 9’ s.t. Pistola, 30’ s.t. Guatieri, 44’ s.t. Capone (RF)

NOTE: Ammoniti: Capone (RF); Salazaro e Migliaccio (MC). Angoli 7 – 1. Recupero 1’ e 3’