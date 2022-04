Eccellenza. Il Real Forio si gioca tutto con la Maddalonese

Un altro stop del Real Forio. Partita dai due volti e nuova sconfitta. Al “Papa” di Cardito, il Mondragone vince e si salva aritmeticamente. I biancoverdi sabato prossimo al “Calise” dovranno piegare la Maddalonese, che al sicuro non è, e sperare che il Savoia chiuda la regular season con un successo sul S.Antonio Abate, che ieri non ce l’ha fatta a battere in casa un’Ercolanese mai doma. Un gol a freddo ed uno incassato in pieno recupero condannano il Real Forio alla sconfitta. La squadra di Leo, colpita a freddo, reagisce in particolar modo nella ripresa, quando sfiora il pareggio in più di una circostanza (la più clamorosa il palo di Moccia). In pieno recupero, però, con i biancoverdi proiettati in avanti alla ricerca del pari i granata trovano la rete del raddoppio che chiude definitivamente i giochi. I risultati provenienti dagli altri campi rendono, però, ancora possibile per gli isolani la disputa del play-out davanti al pubblico amico.

SCHIERAMENTI – Mister Flavio Leo deve rinunciare allo squalificato Granato. Indisponibili anche gli esperti Accurso, Di Spigna, Saurino. Il tecnico biancoverde opta per il 4-4-2, lasciando inizialmente fuori dall’undici di partenza Castaldi e Moccia. Tra i pali torna D’Errico dal primo minuto, la coppia difensiva centrale è composta da Iacono e Mangiapia, con Lubrano a destra e l’under Annunziata a sinistra. In mediana, Sirabella si posiziona al centro con Capone, mentre Arezzo (a destra) e Cantelli (a sinistra) sono i due esterni. Roghi e Cirelli compongono, invece, la coppia offensiva. Nell’undici del Mondragone spicca la presenza degli ex Ischia Alvino e Di Maio.

LA PARTITA – Si mette subito in salita il pomeriggio del Real Forio: il Mondragone, desideroso di chiudere il discorso salvezza, parte molto forte e dopo appena quattro minuti sblocca la gara. Il gol granata nasce da una iniziativa personale di Ammaturo sulla sinistra che salta due avversari e mette al centro un suggerimento basso e teso, sulla palla si avventa l’ex lacchese Ilario Lepre che di tacco porta in vantaggio i suoi. La gara è molto combattuta con le due avversarie che si contendono ogni pallone e danno vita ad un match molto intenso. Per vedere una altra palla gol, però, bisogna attendere quasi la mezz’ora di gioco: Pagliuca sfrutta un errato disimpegno degli isolani e si rende pericoloso con un pallonetto. La palla, però, colpisce la parte alta della traversa e termina fuori. Il Real Forio, invece, si fa vedere con una conclusione di Capone dalla distanza, ma la palla termina debolmente tra le braccia del numero uno mondragonese. Negli spogliatoi si giunge con il Mondragone di Papa sul minimo vantaggio.

Nella ripresa, mister Leo cambia quasi subito: in campo Castaldi e Moccia per Arezzo e Lubrano. Le mosse sortiscono gli effetti sperati ed il Real Forio detiene costantemente il pallino del gioco in mano, mentre il Mondragone si occupa quasi esclusivamente della fase difensiva, giocandosi, quando possibile, la carta delle ripartenze. Il primo squillo biancoverde porta la firma di Moccia che, su calcio di punizione, vede la sua traiettoria deviata dalla barriera avversaria finire di poco fuori. Gli isolani credono nel pareggio e si rendono ancora pericolosi con Castaldi, intorno al 25’. Cantelli, sulla corsia sinistra, scambia con un compagno e serve Castaldi con un bel cross dal fondo, il 14 biancoverde si ritrova a tu per tu con il portiere avversario che è molto bravo nel negargli la gioia del gol. Non è finita qui, perché poco dopo Moccia calcia dal limite dell’area di rigore ma la palla si infrange sul palo per la disperazione del talentuoso trequartista biancoverde. Il Real Forio continua a giocare, ma la palla proprio non ne vuole sapere di entrare. Nel primo dei quattro minuti di recupero, i locali colpiscono in ripartenza con Russo punendo un Real Forio ormai sbilanciato in avanti alla disperata ricerca del pareggio. E’ il gol che chiude definitivamente i giochi. Il Mondragone vince e brinda alla salvezza diretta. Il Real Forio dovrà vincere con la Maddalonese nell’ultima giornata di campionato ed osservare quanto succede sugli altri campi.

AMATO: «SECONDO TEMPO OK»

Delusione per il risultato ma fiducia in vista dell’ultima di campionato. A fine partita il vice presidente Luigi Amato ricorda il buon secondo tempo dei suoi ragazzi: «Il destino è ancora nelle nostre mani e c’è ancora la possibilità di giocare il play-out in casa. Però oggi meritavamo qualcosa in più, abbiamo giocato un secondo tempo da grande squadra, creando numerose palle gol. Il risultato ci penalizza eccessivamente. Nel primo tempo abbiamo osato poco, però la gara si è messa subito in salita per via del gol incassato a inizio partita. Nel prossimo week end giocheremo la sfida con la Maddalonese che sarà molto importante».