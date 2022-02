Eccellenza. Il Real Forio risale con Moccia e Sirabella

Tutto in un abbraccio. Bisogna scomodare un successo di Claudio Baglioni per raccontare la felice domenica del Real Forio. Ai più attenti non sarà sfuggito che la squadra biancoverde, subito dopo i gol di Moccia e Sirabella, raggiunge la panchina per un lungo, significativo, abbraccio con lo staff tecnico ad allontanare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, le voci circolate nei giorni scorsi.

Il Real Forio è compatto ed unito e riparte con tre punti preziosi, che permettono alla compagine biancoverde di superare in classifica ben due avversarie nella lotta salvezza. Le reti, messe a segno nella ripresa, portano la firma di Moccia e Sirabella. Esordio per il giovane Castagna, classe 2005, talento della Juniores biancoverde.

Schieramenti. Il Giudice Sportivo, in settimana, ha fermato Mangiapia e Saurino. Per fronteggiare l’emergenza in difesa, mister Leo opta per Accurso al centro, accanto a Iacono, con l’inserimento di Vittorio De Luise sulla corsia esterna difensiva.

A destra c’ è invece Sirabella. In mediana operano l’under Granato con Capone. Roghi, Cirelli e Moccia si muovono alle spalle di Castaldi. Tra i pali c’ è D’Errico.

LA PARTITA – Commovente l’ingresso sul terreno di gioco, con le due squadre che, raggiunto metà campo, rivolgono un pensiero a quanto sta accadendo in Ucraina, mostrando la bandiera “Pace”. Il primo tempo non tradisce le attese: il Real Forio attacca a testa bassa cercando la via del gol. Gli isolani, nei primi minuti, sfondano ripetutamente sulla corsia di destra, con le combinazioni tra Moccia e Sirabella. Al 5’ il traversone dell’esterno basso è leggermente lungo per l’accorrente Cirelli. Poco dopo ancora Sirabella crea il panico nella retroguardia locale, ma in extremis il Napoli Nord sbroglia una situazione che stava diventando complicata.

Al 20’ Real Forio ancora pericoloso: stavolta è Giuliano Castaldi a far venire i brividi all’estremo difensore biancoazzurro, ma per pochi centimetri l’under biancoverde non riesce a timbrare il cartellino per la seconda domenica consecutiva. In campo è quasi un monologo: prima del thè caldo sono Cirelli e Roghi ad andare vicino al gol, ma la porta del Nuova Napoli Nord sembra quasi stregata. All’intervallo si è sullo 0-0, nonostante le molteplici palle gol create dalla squadra biancoverde.

Nella ripresa, la partita finalmente si sblocca: bella azione del Real Forio sulla corsia di sinistra con traversone a premiare l’inserimento in area di rigore di Moccia, l’esterno offensivo biancoverde col piattone non perdona e sblocca la gara. Passato in vantaggio, il Real Forio gestisce bene la reazione abbozzata dai padroni di casa che compensano la giovane età con grande determinazione. Mister Leo richiama in panca Roghi, non ancora al top, per Cantelli; al 20’ è il turno invece di Di Spigna. Il Real Forio potrebbe raddoppiare e chiudere la partita quasi subito, ma Marchese è superlativo prima sulla conclusione di Cirelli; poi è bravissimo ad opporsi, con un gran riflesso, alla girata di Jelicanin, subentrato dalla panchina. A privare di ogni pathos i quattro minuti di recupero concessi dalla terna arbitrale ci pensa Sirabella che, al 90’, dà vita ad una caparbia azione personale il cui esito è una vincente conclusione sulla quale Marchese nulla può. La maglietta “Auguri Nonno” esibita dall’esterno biancoverde è una dolce dedica al nonno, anche esso Gabriele, nel giorno in cui si festeggia proprio San Gabriele. Finisce così due a zero per il Real Forio che porta a casa i tre punti e riprende il cammino verso la salvezza.

N.NAPOLI NORD 0

REAL FORIO 2

N. NAPOLI NORD: Marchese, Laudano (20’ st Abbruzzese), Di Nardo (35’ st Sommella), Vecchione, Grillo, Ceso (15’ st Petrone), Conte, Sinigaglia, Ferrari, Verde, Pezzella, Barbi (35’ st Vitale). (In panchina Ielpo, Egidio, Gallifuoco, Abbruzzese, Ruggiero). All. Campagna.

REAL FORIO: D’Errico, Iacono, Capone, De Luise, Accurso, Granato, Sirabella, Moccia (32’ st Di Spigna), Roghi (20’ st Cantelli), Cirelli (36’ st Jelicanin), Castaldi (45’ st Castagna). (In panchina Pasero, Aiello, Lubrano Lavadera, Fiorentino, Vaiano). All. Leo.

ARBITRO: Ambrosino di Torre del Greco (ass. Federico di Agropoli e Auriemma di Nola)

MARCATORI: nel s.t. 8’ Moccia; 45’ Sirabella.

NOTE: angoli 8-2 per il Real Forio. Ammoniti Laudano, Ruggiero, Vitale, Accurso. Durata: p.t. 46’, s.t. 49’. Si è giocato a porte chiuse.