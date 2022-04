Eccellenza. Il Real Forio rialza la testa, poker al Neapolis

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Real Forio cala il poker alla Neapolis concorrente nella lotta salvezza e conquista un successo importantissimo. Allo stadio “Calise” è Granato a rompere l’equilibrio intorno alla mezz’ora di gioco. Dopo l’immediato pari ospite con Esposito, Mangiapia permette ai suoi di andare al riposo di nuovo in vantaggio. Nella ripresa, dopo aver fallito un calcio di rigore, i padroni di casa chiudono i giochi con l’eurogol di Capone e la rete di Jelicanin su rigore. Con i tre punti conquistati i biancoverdi, in un colpo solo, agganciano in classifica il Sant’Antonio Abate a quota 26 (i biancoverdi, però, hanno giocato una gara in meno rispetto all’undici di Criscuolo) e si portano a sei punti di distacco dal terz’ultimo posto, occupato proprio dalla compagine cara al Presidente La Peccerella. Il successo odierno, inoltre, consente a mister Leo ed ai suoi ragazzi di sperare ancora nella salvezza diretta.

SCHIERAMENTI – Il Giudice Sportivo, in settimana, ha fermato l’attaccante Salvatore Moccia. Mister Leo rispolvera il 4-2-3-1 e ripropone dal primo minuto Mangiapia, Roghi e Cirelli, con quest’ultimo che si muove da riferimento offensivo centrale. Giuliano Castaldi torna esterno alto a destra, con Cantelli dall’altra parte e Roghi nei panni di rifinitore alle spalle dell’ex Barano e Pianura. In mediana ci sono Capone e l’under Granato. In difesa Mangiapia torna a far coppia con Saurino, mentre Sirabella ed Accurso si muovono sulle corsie esterne. Tra i pali torna dal 1’ l’argentino Quiriti.

LA PARTITA – La posta in palio è decisamente alta ed i ventidue in campo lo sanno bene. I primi minuti, infatti, propongono due avversarie grintose e desiderose di vincere, ma spesso anche un po’ frettolose al momento di giocare. Segno che la palla scotta e non potrebbe essere diversamente. I primi minuti scorrono senza particolari sussulti. All’ 8’ Granato prova la profondità per Cirelli. L’idea non sarebbe male, ma la misura del passaggio è leggermente lunga. Al 15’, invece, prova a rendersi pericoloso Cantelli. E’ il primo squillo per la “Pulce atomica” che risulterà tra i migliori in campo, confezionando due assist per le prime due reti biancoverdi. Al 23’ padroni di casa pericolosi: Tufo chiude su Cirelli concedendo il primo angolo della gara ai biancoverdi: sugli sviluppi del susseguente corner Saurino prova la deviazione vincente. Il Neapolis perde per infortunio Terribile. E’ il 27’ quando mister Peluso è costretto a schierare Filiu’ per il numero sei. Al 27’ il destro di Gianluca Capone finisce fuori non di molto. Sono le prove generali del gol che arriva al 30’. Iniziativa personale di Cantelli sulla sinistra che, arrivato quasi all’altezza del fondo, serve a centro area Massimo Granato, il quale riceve e manda alle spalle di Bardet. Per l’under, ex Giugliano, è la prima gioia personale nell’attuale stagione. La risposta del Neapolis, però, è quasi immediata: sono passati appena quattro minuti dal vantaggio biancoverde che Scuotto emula Cantelli e dalla sinistra lascia partire un traversone che trova Esposito, sul secondo palo, pronto alla deviazione vincente. Uno ad uno e tutto da rifare per mister Leo ed i suoi ragazzi. Così come gli ospiti di La Peccerella al gol di Granato, anche il Real Forio risponde per le rime, impiegando le stesse tempistiche: quattro minuti. E’ il 39’ quando Cantelli pennella ancora, stavolta la deviazione vincente che fa esplodere lo stadio Calise è del difensore Gianluigi Mangiapia. All’ intervallo i padroni di casa sono in vantaggio per 2-1.

Nel corso dell’intervallo i due allenatori, Leo e Peluso, non operano sostituzione, confermando la fiducia ai giocatori impiegati dal primo minuto. La ripresa si inaugura subito con una ghiotta occasione per i padroni di casa: buon lavoro di Sirabella sulla sinistra che serve Castaldi, il quale, però, da buona posizione, non riesce a mordere. Il Real Forio cerca da subito di chiudere i giochi e di realizzare il golletto che gli permetterebbe di gestire con minore pathos il risultato di vantaggio. Al 13’ Bardet vola a deviare in angolo la velenosa conclusione di Cirelli. L’occasione più clamorosa, però, per andare in gol si manifesta al 14’: il direttore di gara punisce con l’assegnazione del calcio di rigore il contatto in area tra Cantelli e Festa. Dagli undici metri, Cirelli si vede respingere la conclusione da Bardet. Per vedere in avanti la Neapolis bisogna attendere la metà della frazione di gioco: per poco Catena non approfitta di una indecisione della retroguardia locale. Al 23’ Granato, come nel primo tempo, serve in profondità Cirelli. Stavolta la misura del passaggio è corretta, ma l’attaccante biancoverde, ormai in area, produce una via di mezzo tra un tiro ed un passaggio che finisce tra le braccia del portiere avversario. Peccato! Al 25’ il Neapolis sorprende un Real Forio un po’ scoperto: Quiriti deve uscire fin fuori dall’area di rigore per fermare Salazaro che pronto ad involarsi pericolosamente verso l’area foriana.

A questo punto, però, il Real Forio chiude i conti con la splendida rete di Capone. Il tiro del centrocampista biancoverde termina la sua corsa proprio sotto la traversa alla sinistra di Bardet, risultando imparabile per l’estremo difensore ospite. Nei minuti conclusivi del match il Real Forio beneficia ancora di un calcio di rigore (concesso per fallo di mano di Tufo, espulso nella circostanza). Dagli undici metri, Jelicanin, subentrato da pochi minuti, si mostra freddissimo chiudendo definitamente il match. Il Real Forio vince 4-1 la delicata partita con la Neapolis. Ora, però, mister Leo ed i suoi ragazzi non avranno neppure il tempo di rilassarsi e godersi il successo: mercoledì, sempre al Calise, arriva la Frattese (che oggi ha fermato la corsa del Napoli United).

REAL FORIO 4

NEAPOLIS 1

REAL FORIO: Quiriti, Mangiapia, Capone (42’ st Fiorentino), Accurso, Sirabella, Castaldi (27’ st Arezzo), Roghi (35’ st Di Spigna), Saurino, Granato (46’ st Vaiano), Cirelli (42’ st Jelicanin), Cantelli. (In panchina D’Errico, Iacono, Lubrano Lavadera, Aiello). All. Leo.

NEAPOLIS: Bardet, Lanzillo, Pollice, Festa, Tufo, Terribile (28’ st Filiu’), Di Lillo (19’ st La Ferrara), Esposito (12’ st Salazaro), Catena, Scuotto, Barretta (42’ st Galasso). (In panchina Sarracino, Varriale, Vallefuoco, Pirone, Ferro). All. Peluso.

ARBITRO: Oliva di Nocera Inferiore (ass. Cafisi e Pepe di Nocera Inferiore).

MARCATORI: nel p.t. 30’ Granato, 34’ Esposito, 39’ Mangiapia; nel s.t. 27’ Capone, 45’ Jelicanin (rig.).

NOTE: angoli 6-1 per il Real Forio. Ammoniti Roghi (RF); Scuotto (N). Espulso Tufo (N). Durata: pt 49’, st 47. Spettatori 150 circa.