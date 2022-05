Eccellenza. Il Real Forio è retrocesso!

Giovanni Sasso | Incredibile al “Calise”. A festeggiare la salvezza non è il Real Forio ma il S.Antonio Abate. Il clima di festa che si respirava prima della partita (palloncini bianchi e verdi per tutto il perimetro della recinzione) viene vanificato da un gol di Montuori al 3’ del primo supplementare, dopo che il S.Antonio Abate aveva fallito un calcio di rigore al 94’. Da quel momento i foriani hanno perso la testa: espulsi in rapida successione Iacono e i neo entrati Roghi e Di Spigna per proteste.

In tripla superiorità numerica, gli ospiti sono passati in vantaggio ma non l’hanno chiusa, rischiando di farsi recuperare dal Real Forio che nel secondo supplementare ha giocato con due uomini in meno per l’espulsione del migliore degli ospiti, Rizzo. I padroni di casa hanno protestato per la mancata concessone di un penalty nella seconda parte dell’over time, poi fino alla fine gli abatesi con esperienza e furbizia sono riusciti a portare in porto una vittoria che ha il sapore dell’impresa. Il Real Forio ottiene il peggio risultato degli ultimi otto anni, quando ripartì dall’Eccellenza con il titolo del Casalnuovo. Una delusione enorme, un epilogo che nessuno avrebbe voluto nemmeno immaginare ma si sa che il calcio riserva di queste brutte sorprese. Il Real Forio è stato protagonista di una stagione negativa, con troppi bassi e pochi alti, con una gestione tecnica spesso messa in discussione ma non dalla società che è sempre andata avanti per la propria strada, portando il budget progressivamente al livello di squadre che hanno chiuso nella parte sinistra della classifica.

Se il S.Antonio Abate ieri pomeriggio, davanti a oltre 500 spettatori, ha festeggiato la salvezza sull’isola, gran parte del “merito” è dei calciatori foriani che, oltre agli errori tecnici che ci possono stare, si sono resi protagonisti di atteggiamenti che non fanno gli interessi dei colori biancoverdi. Passi per l’espulsione di Iacono per doppia ammonizione, ma i “rossi” affibbiati a Roghi e Di Spigna gridano ancora vendetta.

Il campo ha detto Real Forio benone nella prima frazione, quando in due occasioni avrebbe potuto sbloccarla, poi nella ripresa è venuta fuori la squadra di Criscuolo che ha avanzato il baricentro e ci ha creduto anche quando con Rizzo a tempo scaduto ha calciato sul palo il rigore della salvezza.

SCHIERAMENTI – Flavio Leo conferma la formazione vittoriosa dell’ultima di campionato. D’Errico tra i pali, Mangiapia e Iacono i centrali, con Sirabella e Accurso. Saurino play con Granato e Capone al suo fianco. In attacco Jelicanin con Moccia a destra e Castaldi a sinistra. Il S.Antonio Abate risponde con Alcolino in porta, Della Femina e Cavallini i centrali; terzini Vitale e Montuori. A centrocampo Valerio Sorriso con Marigliano e Di Ruocco F. In avanti Granato con Tansella e Rizzo in avanti.

LA PARTITA – Criscuolo perde Vitale per infortunio dopo due minuti. Al suo posto entra Esposito. Dopo un avvio abbastanza nervoso da una parte e dall’altra, con falli e ostruzionismi, al 17’ si registra la prima occasione: conclusione in drop dai sedici metri ma pallone che sorvola la traversa. Al 20’ cross dalla destra di Moccia ma il colpo di testa di Jelicanin all’altezza del primo palo è impreciso. Alla mezzora Real Forio vicinissimo al gol. Ancora Moccia dalla destra fa impazzire il dirimpettaio, pallone messo in area che vede i centrali difensivi abatesi in ritardo, arriva lo smarcatissimo Castaldi che però da due passi di testa manda clamorosamente sul fondo. Al 34’ iniziativa di Rizzo che arriva al limite dell’area ma al momento della conclusione scivola e la soluzione risulta altissima. Il Sant’Antonio Abate cerca di venire in avanti ma il Real Forio di rimessa punge. Al. 35’ Castaldi dalla trequarti destra si inventa un gran destro a giro che supera Alcolino e “bacia” il palo lontano. Al 42’ Sorriso dalla distanza ci prova ma la conclusione è centrale.

Nella ripresa, al 6’, cross basso dalla destra di Sorriso, Tanzillo calcia a botta sicura da ottima posizione ma Mangiapia riesce a respingere col corpo. Al 9’ ripartenza di Accurso a sinistra, cross deviato d Cavallini: Moccia controlla e calcia e provvidenziale è la deviazione di Esposito che manda il pallone in angolo. Al 18’ occasionissima per il S.Antonio: Sorriso si destreggia bene al limite dell’area, imbucata a favore di Granato che, tutto solo davanti a D’Errico, piazza il diagonale che esce di pochi centimetri. Al 23’ punizione dalla sinistra di Sorriso, pallone lungo per Cavallini la cui deviazione però risulta imprecisa. Leo inserisce Arezzo al posto di Castaldi, Criscuolo richiama Granato e immette Buscé. Iniziativa di Granato (34’) che esplode il destro che però risulta troppo largo. Roghi prende il posto di Moccia e si sistema centralmente. Leo sposta Arezzo sulla destra, Cirelli va sull’altra fascia. Annunziata prende il posto dell’infortunato Granato. Al 43’ angolo dalla destra di Di Ruocco, D’Errico esce male: Della Femina carica il sinistro e pallone che sibila non lontano dall’incrocio dei pali. Al 49’ rigore per il S.Antonio Abate: Iacono tocca il pallone in area con un braccio in seguito ad un traversone in area e l’arbitro assegna il rigore, espellendo il difensore. Rosso anche per Roghi, autore di reiterate proteste. Sul dischetto Rizzo che spiazza D’Errico però colpisce il palo. Si va ai supplementari con il Real Forio con due uomini in meno.

OVER TIME – Iniziano i supplementari. Al 3’ Rizzo lavora un gran pallone sulla linea di fondo, mette basso al centro ma lo stesso non viene respinto da nessuno: arriva di gran carriera Montuori che con un missile insacca all’incrocio dei pali. Fuori Saurino, entra Di Spigna che al 9’ si fa espellere per proteste: dal 10’ pts Real Forio in otto contro undici. Il primo supplementare termina senza ulteriori sussulti, con gli ospiti che fanno girare palla avendo ampi spazi a disposizione. All’8’ del sts, palla in area di Capone, Arezzo conclude e ci sono le proteste foriane per un presunto tocco con un braccio di un difensore ospite. Al 9’ Santarpia solo in area si allunga troppo il pallone facendosi ribattere il tiro da D’Errico che poi si supera su Rizzo che non chiude la partita. Rizzo si fa espellere: si prosegue otto conto dieci. Forcing disperato del Real Forio, i minuti passano ma il S.Antonio amministra e festeggia.

REAL FORIO 0

S.ANTONIO ABATE 1

REAL FORIO: D’Errico, Mangiapia, Capone, Accurso, Sirabella, Castaldi (31’ st Arezzo), Iacono, Saurino (4’ pts Di Spigna), Granato M. (43’ st Annunziata, Moccia (37’ t Roghi), Jelicanin (25’ st Cirelli). (In panchina Quiriti, Lubrano, Fiorentino, Cantelli). All. Leo.

SANT’ANTONIO ABATE: Alcolino, Vitale (5’ st Esposito C. 10’ pts Cascone), Montuori, Della Femina, Cavallini, Marigliano (1’ sts Di Ruocco A.), Di Ruocco F., Sorriso V., Granato R. (31’ st Buscé), Rizzo, Tansella (47’ st Santarpia). (In panchina Cimmino, Alfano, Li Gatti, Lombardo). All. Criscuolo.

ARBITRO: Illiano di Napoli (ass. Federico di Agropoli e Frisulli di Ercolano).

MARCATORE: 3’ p.t.s. Montuori.

NOTE: angoli 6-4 per il Real Forio. Ammoniti: Alcolino, Mangiapia, Iacono, D’Errico, Granato M., Marigliano, Di Ruocco, Moccia, Annunziata, Buscé. Espulsi: al 49’ st Iacono per doppia ammonizione, al 50’ st Roghi per proteste, al 5’ pts Leo, al 9’ pts Di Spigna per proteste, al 3’ sts Moccia dalla panchina, al 12’ sts Rizzo per condotta violenta. Durata: p.t. 47’. s.t. 56’. Spettatori 500 circa