Eccellenza. Il Real Forio corre sulle fasce: preso Simone D’Alessandro

Francesco Fiorillo | Il Real Forio fa concorrenza alle big del campionato di Eccellenza, a colpi di ufficialità e di annunci. Un’idea chiara e precisa per il club di Luigi Amato che, ai nastri di partenza della prossima stagione, cercherà di creare problemi alle corazzate. In attesa di conoscere anche la composizione dei gironi, all’ombra del Torrione si stanno alternando conferme e nuovi volti. Se sulla terraferma pare ci sia un dominio al momento di Pompei e Acerrana, sull’isola non si resta a guardare.

Dalle indicazioni di mister Angelo Iervolino alle operazioni del direttore sportivo Vito Manna, accostato dal suo vice e responsabile dello scouting Nicola Pisani: il Forio sta allestendo una rosa importante. A partire già dalle illustri permanenze del fantasista Pietro Guatieri e del leader Mario Sogliuzzo, passando per la certezza Piero Iandoli tra i pali. E ancora il duttile Mario Pistola e il jolly Gio Filosa restano alla corte biancoverde. Dal mercato invece sono quattro i nuovi innesti per l’organico di Iervolino. I muscoli di Bruno Arrulo in mediana, affiancati dagli inserimenti della mezzala Giacomo Pelliccia. Il polivalente argentino Luciano Ariel Tomasin e il rinforzo sulle fasce Simone D’Alessandro sono soltanto gli ultimi arrivi in ordine cronologico. In cantiere restano Kikko Arcamone e Antonio Di Costanzo, rispettivamente centrocampista e difensore reduci dalla promozione in Serie D con l’Ischia. Ancora settimane di lavoro per il Real Forio che non vuole lasciare nulla al caso.

Intanto, la società ha definito anche l’organigramma per la prossima stagione agonistica. Per il terzo anno consecutivo, il Dottor Attilio Valerio sarà a capo dello staff medico, ricoprendo la carica di Responsabile del Real Forio Lab. In coordinamento con lo staff, Valerio avrà il compito di monitorare gli atleti, massaggiare i giocatori per condurli al loro livello massimo di benessere e/o performance, prevenire infortuni e adottare le strategie più efficienti in vista del recupero degli atleti, anche avvalendosi del supporto dei più rinomati centri di diagnosi dell’isola di Ischia. Antonio Boria ricoprirà il ruolo di Team Manager, il Segretario sarà Massimo Allegretti, a Luigi Varletta sarà affidato il ruolo di Responsabile sicurezza degli eventi sportivi.

Antonio Reale sarà il magazziniere, Bruno Patalano il Responsabile della logistica dell’impianto sportivo. I dirigenti accompagnatori della prima squadra saranno Carmine Di Mario, Giuseppe Di Maio, Giuseppe Iacono, Michele d’Ambra e Girolamo Di Meglio. Giuseppe Iacono curerà i rapporti con la tifoseria. Il club inoltre pensa anche al lavoro sul settore giovanile, nei giorni di giovedì 13 e lunedì 17 luglio, alle ore 16.30, presso lo stadio “Salvatore Calise” di Forio si svolgeranno due raduni selettivi per i calciatori nati negli anni 2003, 2004, 2005, 2006. Tali eventi saranno utili per valutare i giovanissimi per le quote under della Prima Squadra e della formazione Under 19 Regionale. Ai raduni saranno presenti mister Iervolino con lo staff tecnico, mister Catello Volo (allenatore Under 19), il Ds Vito Manna ed il Responsabile del Settore Giovanile Luigi Esposito. Al fine di permettere alla società di curare l’organizzazione dei detti eventi nel miglior modo possibile, è gradita la prenotazione.