Eccellenza: Il Covid-19 ritorna a preoccupare Ischia, Barano e Real Forio

Il 22 dicembre ultimo allenamento pre-natalizio per due delle tre isolane di Eccellenza. Il Real Forio, a scopo precauzionale, ha deciso di interrompere gli allenamenti per riprenderli direttamente lunedì 27. Il Barano annovera due calciatori positivi al Covid-19, il Real Forio incrocia le dita e spera che si tratti solo di semplice influenza o malanni di stagione. Fatto sta che negli ambienti calcistici, anche a livello giovanile, serpeggia una certa preoccupazione in vista della ripresa dell’attività ufficiale. L’aumento dei casi di positività anche sull’isola non può non toccare anche la sfera sportiva. Una preoccupazione in più per staff tecnici e società che si ritrovano a dover alzare nuovamente la guardia.

ISCHIA: BRINDISI SENZA IL PRESIDENTE

Ultimo allenamento pre-natalizio per l’Ischia che anche ieri ha lavorato al campo “Rispoli”. Tutti a disposizione di Iervolino, fatta eccezione per gli infortunati. Il rientro di Pistola è previsto probabilmente per il return-match di coppa contro la Virtus Campania (a proposito, il comitato campano ha ufficializzato il calendario, con gara d’andata il 5 gennaio fissata al “Borsellino” di Volla in attesa della richiesta ufficiale del club biancorosso di giocare all’Ascarelli di Ponticelli). Dopo l’allenamento, tutti al “Mazzella” per lo scambio di auguri natalizi, alla presenza dei dirigenti ma non del presidente Emanuele D’Abundo. In rappresentanza della proprietà, c’era Umberto Buono. Non conosciamo il motivo della mancata presenza del presidente, ma di sicuro in un momento in cui la squadra sta andando “a tutta”, anche un’apparizione di cinque minuti sarebbe stata gradita da tutto l’ambiente. Tifosi compresi. “Quelli del Rispoli” si sono dati appuntamento nel primo pomeriggio per gli ormai tradizionali auguri alla presenza di Peppe Manzi, Guidone, Fausto e compagnia bella. La ripresa è prevista per lunedì 27 dicembre.

CANISTRO IN PENSIONE! – Si è appena congedato dal reparto “Farmacia” dell’ospedale “Rizzoli”, andando meritatamente in pensione. Antonio Canistro, grande tifoso dell’Ischia, da queste festività in avanti avrà più tempo per seguire la propria squadra del cuore. Buon Natale ad Antonio!

REAL FORIO: SEDUTA ANNULLATA. LUNEDÌ TAMPONI

Come riportato ieri, l’allenamento di ieri è stato annullato perché più di un calciatore presentava sintomi influenzali. A scopo precauzionale, società e staff tecnico hanno stabilito la ripresa direttamente il 27 dicembre, quando il gruppo squadra sarà sottoposto ai tamponi. In infermeria Annunziata e Mangiapia. Intanto Babbo Natale ha fatto capolino al “Calise” portando doni e tanta allegria anche alle squadre del settore giovanile.

ARCAMONE SI COMPLIMENTA – Non è ancora sfumata l’eco della festa natalizia del Real Forio e relativo momento di solidarietà. Il giornalista Pancrazio Arcamone si è voluto complimentare «col vice presidente Luigi Amato perché per la prima volta su quest’isola, in vista delle festività natalizie, si è preoccupato non di cose futili ma delle persone che hanno problemi familiari e bambini. Complimenti vivissimi perché non è nel nostro Dna preoccuparci delle persone bisognose, purtroppo noi ischitani siamo egoisti. Amato ha fatto una cosa meravigliosa. Complimenti e Buon Natale».

BARANO: SI ATTENDE UNO SPAGNOLO

Il mercato del Barano non si ferma. In attesa di avere notizie su un attaccante, il presidente Massimo Buono ha individuato un centrocampista di origini spagnole da affiancare al neo acquisto Ferri. Dopo Natale potrebbe esserci questa sorpresa per mister Di Meglio che ieri ha guidato un gruppo più folto. Gerardo Rubino ha ripreso ad allenarsi. Ancora fermi Matarese, Mattera, Scritturale, Rosi, Buono e Monti. Al termine dell’allenamento, distribuzione dei panettoni alla presenza dei ragazzi delle giovanili e scambio di auguri.

TAMPONI OK – Prima dell’allenamento, il gruppo squadra è stato sottoposto ad un giro di tamponi. Tutti negativi. I calciatori positivi al Covid-19 sono il difensore Errichiello e l’attaccante Mattera.