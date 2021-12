Eccellenza. Il Barano ha un Desi…derio

Sarà il Barano, stamani al “Cappuccini”, al suono delle campane del vicino monastero, a chiudere il trittico isolano della Maddalonese tra campionato e coppa. La vittoria sul Real Forio ha ridato slancio ai granata di Valerioche ospitano gli aquilotti, anche questa volta in piena emergenza. Dopo una settimana in cui non sono mancati momenti di tensione (alla ripresa della preparazione stavano per scaturire le dimissioni di Isidoro Di Meglio), quel che è rimasto degli arruolabili si è ricompattato per cercare di riprendere contatto con il terz’ultimo posto che vale i play-out. Stamattina il tecnico bianconero deve rinunciare, oltre agli infortunati Rubino, Scritturale, Mattera Fabio e Rosi, anche a Monti (problemi fisici ma anche momento di riflessione per il difensore centrale) e Conte (che ha salutato in settimana, in direzione Ischia).

In pratica anche oggi mancherà mezza squadra, con l’intera colonna vertebrale che dovrà essere ricostruita. Nel ruolo di Conte gioco forza dovrà agire Cerase, con Ruffo e Matarese nei paraggi di Della Ventura. In difesa, Errichiello e Tumolillo sulle corsie con Trani e Mocerino centrali. L’alternativa è Esposito dell’Ischia che già conosce la dirimpettaia. In avanti potrebbe esserci una soluzione azzardata, con De Stefano e il neo acquisto Desi a supporto di Oratore; l’altra più “conservativa” prede l’utilizzo di Petrone.

Cristian Desi, 24 anni, catanese doc, ieri mattina ha svolto la rifinitura ed oggi sarà a disposizione di Di Meglio. Primi anni in D da under con Igea Virtus e Sancataldese, poi Eccellenza a Canicattì, Scordia, Gela, Acicatena, Modica in Promozione e Kamarat da dove si è svincolato per tentare la terza avventura fuori regione dopo brevi esperienze giovanili a L’Aquila ed alla Lupa Roma. Brevilineo, rapido, Desi è la classica ala destra.

«Spero di dare subito il mio contributo», le prime parole nel gelo del Testaccio.Desi sa che il Barano è reduce da sei sconfitte consecutive ma che nel derby con l’Ischia vendette cara la pelle. All’andata la Maddalonese maramaldeggiò al Testaccio con Guglielmo e Fava. I granata di Valerio sono intenzionati a dare continuità alla bella prova di sette giorni fa contro il Real Forio,conclusasi con una prestazione caparbia e maiuscola di tutta la squadra.

La vittoria in coppa di mercoledì al “Mazzella”, seppur non condita da qualificazione, ha aumentato l’autostima di capitan Barletta e compagni,uniti più che mai nel dare una svolta in questa seconda parte di stagione per entrare quanto prima nelle zone sicure della classifica. Nell’intensa settimana della Maddalonese, con tre partite in sette giorni, le prime porte girevoli del calcio mercato.

E’ arrivato l’esterno classe 2000, Pietro Martinelli,prelevato dal Cervinara, saluta Giuliano Falco. Il forte difensore è andato all’Albanova. Il centrocampista Domenico Pingue afferma che «stiamo affrontando un percorso motivazionale molto importante che ci sta facendo capire che non meritiamo quanto raccolto finora. Le positive prestazioni con Real Forio ed Ischia sono la conferma che abbiamo voglia di risalire la classifica maintendiamo raggiungere questo obiettivo un passo per volta. Contro il Barano è fondamentale vincere e convincere».

ARBITRO – Al “Cappuccini” (ore 11.00) arbitrerà il signor Gabriele Rifatto della sezione di Napoli (ass. Recano e Meo di Nola).

I CONVOCATI

Portieri: Mennella, Castaldi.

Difensori: Errichiello, Trani, Esposito, Mocerino, Tumolillo, De Candia, Buono, Di Iorio.

Centrocampisti: Cerase, Matarese, Ruffo, Mattera C., Sorbo, Petrone.

Attaccanti: De Stefano, Oratore, Abbandonato, Desi.