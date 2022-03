Eccellenza | Iervolino. «Rammarico enorme ma la squadra è viva». Carannante. «Un punto preso contro una signora squadra»

Simone Vicidomini | L’Ischia sfiora il colpaccio al “Giraud” di Torre Annunziata. I gialloblù si fanno acciuffare in extremis dal Savoia in seguito ad una disattenzione difensiva. Un rammarico enorme per la squadra isolana che, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Sogliuzzo, non ha mai sofferto le sortite offensive dei biancoscudati. «C’e un rammarico enorme perché abbiamo giocato una partita molto importante – commenta Iervolino –. E’ stata una partita dove potevi soccombere, perché il Savoia è una signora squadra. I ragazzi hanno giocato un’ottima partita. E’ stata allo stesso tempo una gara divertente perché si è giocato a viso aperto. Sia noi che loro volevamo vincerla.

Purtroppo l’espulsione di Sogliuzzo ci ha penalizzato: giocare oltre mezz’ora con un uomo in meno contro il Savoia su un campo così non è facile per nessuno. Avevamo assaporato la vittoria, eravamo ad un passo per portarla a casa. Sul gol preso non la chiamerei disattenzione difensiva ma più un episodio che però ti lascia il rammarico. Quella palla è rimasta lì con Mazzella che l’ha smanacciata poi è carambolata sul petto di Conte. Dispiace di non aver portato a casa i tre punti sia per la classifica e per i tifosi che ci tenevano tanto. Ce da ripartire da questa prestazione e di essere ancora più coesi verso l’obiettivo finale».

Alla vigilia del match con i biancoscudati, l’allenatore gialloblù aveva dichiarato che giocarsi i play-off contro squadre del genere è già importante. Alla fine del campionato adesso mancano quattro partite con una classifica abbastanza corta. «Questo l’abbiamo sempre detto, anche quando ne mancavano molte di più. Saranno tutte finali. Probabilmente oggi (ieri per chi legge, ndr), con una vittoria avremmo potuto approcciare le partite rimanenti in modo diverso e con meno pressione. I ragazzi meritano di stare in un posto al sole nei play-off, purtroppo nessuno ce lo regala. Dovremo lottare e soffrire fino alla fine e prendercelo, così avrà ancora più gusto».

L’espulsione ha condizionato la partita ma c’è rammarico per non aver fatto qualche sostituzione molto prima. «Quella di Sogliuzzo era pronta con Arcamone che doveva prendere il suo posto. Purtroppo le cose non vanno sempre linearmente anche se reputo che per me il secondo cartellino non c’era. Erano già ammoniti Trofa e Buono, era difficile giostrare tutto quello che bisognava fare. La squadra ha dimostrato di avere carattere, affrontando una squadra del genere coi tempi giusti. In questa partita ci sono state tante mini partite all’intero di essa. Alcune di queste le abbiamo fatto bene, altre meno bene, però nel contempo siamo stati intelligenti a capire quando dovevamo dare e quando subire. Abbiamo ottenuto il vantaggio e purtroppo sono da cancellare gli ultimi tre-quattro minuti ed è ovviamente un rammarico enorme. Dobbiamo ripartire da questa arrabbiatura e già da martedì iniziare a lavorare».

Quali sono le condizioni di Florio? «Ha subito nuovamente una distorsione alla caviglia, la stessa dolente che aveva ad inizio anno. Speriamo che non sia una cosa di lunga degenza – chiosa Iervolino –. Il suo infortunio ci ha destabilizzato un poco. Chi è entrato non ha fatto male ma è uscito chi aveva fino a quel momento disputato un’intera partita contro un avversario di cui aveva capito come giocarci contro. Quando subentri per tre minuti è difficile per chiunque».

Carannante. «Un punto preso contro una signora squadra»

Il Savoia riesce ad evitare la sconfitta nel big-match al “Giraud” contro l’Ischia, trovando il pareggio in maniera abbastanza fortunosa in pieno recupero. Un Savoia non brillante, nervoso e un po’ sulle gambe che alla fine ha guadagnato un punto che forse non meritava del tutto. «L’Ischia ha trovato il gol su un calcio di rigore e stiamo parlando di una squadra vera – dichiara Roberto Carannante –. Si trova a due punti da noi in classifica ed è venuta qui a giocarsi la sua partita. Io non ricordo tiri in porta da parte dell’Ischia, fermo restando che a centrocampo hanno avuto qualcosina in più. Noi non abbiamo giocato un’ottima partita, è vero, ma anche per merito dei nostri avversari. Ripeto, l’Ischia è venuta qui a giocare una gara gagliarda. Avevamo dei giocatori che non erano al meglio della condizione, come Esposito e Spavone che hanno avuto la febbre fino al venerdì con quest’ultimo che non è venuto nemmeno a svolgere la rifinitura. In più Rega è rimasto in panchina perché non poteva giocare e Grieco era acciaccato. Tanto è vero che noi abbiamo temuto per il Covid perché domenica abbiamo giocato contro la Frattese (che ha rinviato la partita contro il Real Forio). Abbiamo fatto fare i tamponi ai ragazzi e sono usciti negativi. Spavone tutto sommato ha fatto una buona gara, mentre Esposito faceva proprio fatica a correre. E’ anche vero che noi in organico come attaccanti propri ne abbiamo pochi, quindi nel momento in cui Esposito viene meno per noi diventa difficile».

Carannante guarda avanti con fiducia dopo aver superato lo scoglio Ischia. «Ora dobbiamo rimboccarci le maniche anche se nonostante tutto con questo punto siamo secondi in classifica in solitaria, anche perché il Napoli United ha perso in casa contro l’Ercolanese. E’ un punto preso contro un’ottima squadra allestita per vincere. Sono venuti qui a giocare con un 4-3-3, con i due terzini Buono da una parte e Florio dall’altra che spingevano. Proprio Florio ha avuto una buona marcatura su Esposito. Non dimentichiamoci che noi, oltre alla Puteolana – continua Carannante – abbiamo pareggiato due partite con l’Ischia poi il resto le abbiamo vinte tutte. Questo dimostra che loro sono una buona squadra».

Le ultime quattro partite rappresentano delle vere e proprie finali per il miglior piazzamento nei play-off. «Noi abbiamo fatto una cavalcata importante. Abbiamo fatto lo stesso ruolino di marcia della Puteolana, tolta la partita di oggi (ieri, ndr) e senza perdere a Pozzuoli avremmo fatto anche meglio di loro. I play-off sono ancora tutti aperti e bisogna capire le posizioni. La Frattese penso sia più distante dalla quarta, però Napoli United, Ischia e noi ci giochiamo la miglior posizione di classifica e la scopriremo soltanto al termine di queste ultime quattro partire».

S.V.