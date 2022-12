Eccellenza. Iervolino: Ecco la lista degli “out”

Angelo Iervolino, non lo dice, ma nei fatti assolve Billone Monti. Il suo racconto è sovrapponibile a quello dell’ex allenatore del Forio. Stesse parole, stessi problemi, stessi risultati. Stesso Real Forio che fa i conti con la realtà. Una squadra disegnata, potenzialmente, bene ma che poi, nella realtà, si trova ad essere rimaneggiata, d’emergenza e in recupero.

Dopo la sconfitta contro il Casoria, Mister Iervolino non nasconde la sua amarezza e non cerca alibi. Lascia il suo approccio motivazionale e prova a rialzarsi dalla dura realtà che affossa il Real Forio: quella dell’infermeria e quella del giudice sportivo.

“Poteva finire molto peggio è vero, ma noi abbiamo provato a riprenderla. Ovviamente loro erano tutti su e cercavano di fare il terzo per chiuderla, ma penso che la squadra abbia fatto un’ottima prova dal punto di vista tecnico. Ci sono stati degli errori? Assolutamente sì. Qualche stupidaggine c’è stata anche se dico che di occasioni nitide le abbiamo avute anche noi. Abbiamo perso la partita su due palle inattive: la prima dove Mario Sogliuzzo purtroppo ha intercettato e la palla è caduta sul piede giusto dell’avversario che è stato bravissimo a buttarla in rete e poi su una punizione magistrale. E’ vero che si guarda il risultato ed è quello che vi fa scrivere e vi fa fare le interviste, ma credo che la squadra debba alzare la testa e capire che siamo in un momento negativo e giochiamo sempre con almeno 8 o 9 uomini in meno. E pensare che nell’intervallo del primo tempo, Iacono si è fermato e credo che lo perderemo anche per mercoledì. Quando poi giochi con continuità e vai a cadere sempre sulle stesse persone è normale che poi fai fatica”.

Iervolino analizza la gara con obiettività e un pizzico di sconforto: “Abbiamo chiuso la partita con quattro o cinque under in campo, un 2005, un 2006 e una difesa per due terzi è fatta da under. E’ complesso guardare avanti quando non riesci mai ad avere tutti quanti a disposizione. Poi ci sono le squalifiche della domenica e del mercoledì. Domani non avremo Ali Sangare perché diffidato. È chiaro che qualcosa, purtroppo, ci sta girando storto dal punto di vista sportivo sul risultato, ma credo che, comunque, ripeto, la squadra debba alzare la testa e mettersi petto in fuori e capire che può giocarsela con tutti. Hanno giocato con grande generosità ed escono stremati dal campo. Il problema è quello congiunturale. Quando ricadi in partite sequenziali, sempre sulle stesse persone dove non hai un ricambio, l’infortunio sta dietro l’angolo. L’ho già detto, in questi giorni si può fare poco e non puoi lavorare per aggiustare tante cose, ma devi semplicemente cercare di recuperare energia”.

Coperta corta e prove tecniche, Iervolino non si arrende: “Cerase, con me, ha giocato 4 partite ed ha ricoperto 5 o 6 ruoli. Ripeto, giriamo in un momento un negativo e non lo dico per creare alibi, perché non sono alibi ma è la realtà dei fatti. Quando ti mancano pedine importanti, anche se la squadra è costruita con un determinato tipo di idea, fai fatica. Ci mancano Pistola, Accurso e domenica Sirabella. L’assenza di Pasquale Savio che pesa sia per questione tecnica sia per una questione di spessore caratteriale. I ragazzi stanno dando il massimo e non c’è da dire nulla su questa realtà. Spesso sento dire dai tifosi “fuori le palle”, frasi normali e di circostanza, ma non penso che ai ragazzi gli si possa additare questa colpa. Aiello – continua l’allenatore biancoverde – non ha fatto un minuto in vita sua in questa categoria e si è trovato a giocare con i grandi per quasi 180 minuti in campo. E’ ovvio che può pagare l’inesperienza e ci sta, ma dobbiamo prendere il bello di questi ragazzi e se fanno l’errore, beh ci sta.

E gli altri ko? E i tempi di recupero? Iervolino fa la lista del medico: “Pasqualino Accurso ha avuto una piccola lesione al crociato quindi dobbiamo capire. Gli è stata data una terapia da fare in 20 giorni e capire questa lesione quanto poi possa rientrare per capire i tempi di rientro dopo queste terapie e se purtroppo non rientra avrà finito proprio la stagione. Pistola ha iniziato a correggere, quindi spero che domenica prossima possa essere al 100%. Di Micco ha iniziato a correre e deve fare ancora delle terapie, ma credo che per un altro paio di settimane sarà fuori. Se saremo fortunati, lo vediamo prima della sosta. Abbiamo Sirabella squalificato. E D’Angelo che si vedrà a fine stagione. Iacono dobbiamo valutarlo domani perché è uscito che gli faceva male il flessore e piangeva dal dolore. Le sensazioni non sono molto positive, speriamo che sia semplicemente un po’ di paura, che non si sia fatto male e che, magari, mercoledì possa esserci.”

Ora la testa, però, è allo scontro diretto salvezza con il Massa Lubrense. Una gara da non perdere a tutti i costi. Un’occasione da sfruttare per avanzare di qualche scalino e provare a venire fuori dalla zona play out.

