Eccellenza. Iervolino: “E’ obiettivo salvezza”. La Cantera Foriana regala gioia

Un nuovo e probante test per il raggiungimento del traguardo prefissato. Dopo la vittoria casalinga col Massa Lubrense, in una partita quasi mai in discussione, il Real Forio si prepara ad affrontare il Villa Literno in trasferta. Un altro scontro diretto attende il gruppo di Angelo Iervolino che ha presentato l’impegno in calendario.

Un’altra sfida salvezza, la quarta consecutiva: sarà importante, che partita aspettarsi?

“È una gara che porta verso la fine del campionato. Oltre a questo, è una partita importante perché sfidiamo una squadra concorrente per l’obiettivo salvezza. Di certo, mi aspetto una prestazione importante da parte dei ragazzi dal punto di vista del piglio e del carattere. Sappiamo di dover affrontare una partita fondamentale su un campo complesso, giochiamo comunque fuori casa e il manto è diverso rispetto a quello del Calise: parliamo di un terreno naturale, l’ampiezza è diversa. C’è da fare tanto e da stare molto uniti sul piano mentale, quest’ultimo è l’aspetto principale. Poi ripeto, oltre ogni tecnica e tattica, sabato bisognerà mettere tanto cuore e farlo con attenzione fino al triplice fischio perché abbiamo visto che 90’ possono non bastare. Dobbiamo andare oltre ogni cosa”.

La partita quanto potrà essere determinante per la salvezza diretta?

“Dia una buona fetta di salvezza diretta, siamo entrambe allo stesso punteggio: sicuramente ci sarà una parte importante per la permanenza nella categoria. Non credo sia determinante perché bisogna guardare anche gli incroci delle altre squadre, fino all’ultima giornata ci sarà da soffrire per tutte le formazioni impegnate per lo stesso obiettivo. A Villa Literno però ci sarà una fetta importante per la salvezza diretta”.

Cosa temere degli avversari?

“Non è la squadra dell’andata, ma ci sono comunque ragazzi di qualità. Dietro hanno giocatori importanti, anche a centrocampo seppur giovani ci sono giocatori di qualità che riescono a far girare il pallone. Ci sono poi attaccanti di peso ed esterni rapidi. Sarà un avversario che, su quel campo che conoscono bene, potrà impensierirci come accaduto per le altre. Facciamo sempre l’esempio dell’Ischia perché è a pochi chilometri. A Villa Literno la squadra gialloblù fece fatica nelle battute iniziali del primo tempo, soffrì su quel campo. Sarà un avversario pronto alla battaglia e con grande veemenza, dobbiamo essere bravi a farli rimbalzare: bisogna essere compatti dentro e fuori dal rettangolo verde”.

Cantera Foriana, conclusi i campionati Under 19 e Under 17.

Le due formazioni della Cantera Foriana hanno concluso il proprio campionato con una vittoria a testa (l’Under 19 ha battuto 3 a 0 il Micri; mentre l’Under 17 si è imposta per 2 a 1 sulla Virtus Avellino). Mister Greico ed i suoi ragazzi hanno concluso il campionato posizionandosi alla quarta posizione del girone E, con ben 32 punti totalizzati (59 reti fatte e appena 28 le subite).

Stesso posizionamento per l’Under 17 di mister Volo che sono arrivati ad un passo dai play off: per loro 35 punti totalizzare con 40 gol messi a segno e 28 subiti.

Senza dubbio bilancio positivo per la Cantera Foriana che, al primo anno di vita, ha visto, grazie anche alla bravura degli allenatori, numerosi giovani sviluppare le proprie capacità