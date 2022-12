Eccellenza. Iervolino: “Dobbiamo dare il 110%”. Al “Calise” arriva il Casoria

A Forio arriva il Casoria. Gli ospiti arriveranno ad Ischia con la voglia di fare punti e di non regalare nulla ai biancoverdi. La truppa di Amato, però, nonostante i soliti e noti problemi, è pronto a fare di tutto.

Mister Iervolino non ha dubbi: “Ci rituffiamo nel campionato dopo una settimana fatta di pochi allenamenti e questo il tema per tutto il mese di dicembre. Sono semplicemente allenamenti di recupero fisico perché, giocando ogni tre giorni, abbiamo poco tempo per poter toccare degli argomenti, ma dobbiamo andare a focalizzarci su quello che possono essere stati gli errori delle partite precedenti e sulle piccolezze che dobbiamo aggiustare per quelle successive”.

Per il tecnico ex Ischia “dobbiamo cercare di imparare dai nostri errori ed avere carattere.

Dobbiamo cercare di indirizzare gli eventi a nostro favore magari anche quando nella partita precedente ci sono state delle “diatribe” in mezzo al campo e, appunto, bisogna avere l’intelligenza di stare calmi e portare a casa il nostro obiettivo, cosa che potevamo fare mercoledì. Ci tuffiamo di nuovo in campionato, ma abbiamo ancora l’amarezza di non poter giocare al completo. Sono convinto – va in scia del presidente l’allenatore – che i ragazzi stiano facendo bene il cammino che per il nostro obiettivo è da perseguire. Dobbiamo cercare di fare più punti possibile, questo è sicuro, però al momento il percorso che bisogna seguire è un compromesso da prendere; ovvero a volte lasci qualcosa e a volte guadagni qualcos’altro. Purtroppo, però, non abbiamo mai tutti gli effettivi per potercela poi giocare senza rimpianti e non abbiamo mai avuto una squadra intera. Anche domani andremo a giocare con un’altra squadra fuori: c’e Pistola che è ancora in fase di recupero, Accurso, D’Angelo e i vari Di Micco, Sirabella, Castaldi e Savio squalificati. Filosa è tra i convocati ma è sotto osservazione, perché, ancora ieri stamattina non riusciva a fare movimenti armoniosi per il calcio ricevuto a gioco fermo mercoledì scorso e stiamo facendo gli accertamenti del caso, Rubino è ritornato e sta cercando di ritrovare la forma migliore. Abbiamo quasi una squadra intera fuori, sono circa 8 o 9 giocatori fuori”.

Iervolino poi aggiunge: “In queste condizioni se ti vai a scontrare con una corazzata del genere come il Casoria, che è ad un punto dalla capolista, seppur con una partita in meno, e che sta lì e sta lottando per il vertice, è tutto da mettere in conto. Il Casoria è una squadra fatta da giocatori importanti. Ha un reparto avanzato e soprattutto dal centrocampo in poi sono una squadra veramente temibilissima. Proprio per questo dobbiamo essere combattivi e sapere che dobbiamo ancora stringere il cuore per poter arrivare all’obiettivo, anche in questa partita. Avremo tanto da sudare dovremmo anche cercare di “essere fortunati” per gli impegni successivi, perché, poi mercoledì si gioca e ancora domenica successiva ancora e in questo momento, con tutti questi assenti, c’è tanta difficoltà”.

“Dobbiamo fare un qualcosa di importante. Ne abbiamo parlato e ci siamo focalizzati su alcuni punti che non possiamo sottovalutare. Abbiamo cercato di porre l’attenzione su quelle cose che nel cammino devono sempre essere prese in considerazione. Ci siamo posti delle piccole parole chiave per cui sappiamo che tutto deve passare dai nostri piedi e dalla nostra testa. Dobbiamo avere una determinazione che questa ci dia la chiarezza di essere consapevoli. Dobbiamo agire noi per indirizzare gli eventi a nostro favore e non possiamo più aspettarli. C’è da essere concentrati che è la nostra seconda parola, per cui dobbiamo andare avanti e la concentrazione ci deve portare a sapere cosa dobbiamo fare in campo e cercare di essere i padroni delle nostre azioni e delle nostre emozioni.”

L’allenatore continua la sua analisi: “Non dobbiamo mai essere succubi dell’avversario o di quello che è il contesto esterno e bisogna avere anche una grande consapevolezza. La consapevolezza porta ad avere un rispetto del nostro avversario, della sua classifica e dei suoi obiettivi, ma ovviamente bisogna impegnarsi per competere a viso aperto nonostante la classifica e gli obiettivi degli avversari, perché noi abbiamo altrettanto obiettivi da raggiungere e dobbiamo essere consapevoli ma assolutamente determinati. Per tutto questo, però, serve avere un grosso grosso spirito di squadra che ci deve far sapere una corsa mia in più equivarrà sicuramente ad una corsa in più del mio compagno e sapere che è vero che da soli possiamo fare qualcosa, ma dobbiamo sapere anche che, insieme, possiamo fare molto di più.

“Sarà duro – non nasconde le difficoltà Iervolino -, complesso, lo abbiamo detto già dall’inizio da quando sono arrivato. Ci sarà una scalata, ma questa scalata non deve assolutamente ”far paura”. La dobbiamo scalare per spiccare il volo senza aver paura dell’altitudine, perché questo è quello che bisogna fare: essere forti e consapevoli dentro di sé. Sapere di voler dare tutto. Si raccoglierà quel che si è dato ma, in ogni istante, si dovrà dare il 110%. Non possiamo assolutamente prescindere da questo”

Tra i convocati di oggi torna Delgado. La gara sarà arbitrata dal Sig. Christian Ferruzzi di Albano Laziale e dagli assistenti Roberto Infante di Castellammare di Stabia e Salvatore Tartaglione di Napoli