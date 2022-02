Eccellenza. Iervolino: «Cavalchiamo il momento positivo ma con equilibrio»

Simone Vicidomini | Non mette le mani avanti dopo la vittoria di Frattamaggiore, decisamente la migliore prestazione stagionale, ma invita la squadra e l’intero ambiente a vivere «questo momento positivo con equilibrio». Equilibrio inteso come quello a livello tecnico-tattico ma anche ambientale. Atmosfera rilassata nella conferenza pre-partita di Angelo Iervolino. L’allenatore gialloblù è consapevole che il Sant’Antonio Abate, dopo la sconfitta di Forio, giocherà con grande entusiasmo visti gli ultimi risultati, avendo inanellato sei punti nel giro di quattro giorni, vincendo a Barano lo scontro diretto e prendendosi il lusso di battere in casa la Frattese nel recupero di mercoledì. A parità di partite con le concorrenti, il Sant’Antonio Abate ha guadagnato una posizione in classifica, mettendosi alle spalle il Real Forio.

«E’ una partita difficile, affronteremo una squadra in salute – attacca Iervolino –. Bisogna stare bene attenti perché non è una partita che rispecchia la classifica. Una volta in campo, sarà vietato abbassare la guardia, anzi bisogna pensare che è una delle nove finali che restano. Il Sant’Antonio vive un momento di grande salute e lo ha dimostrato contro la Frattese che è una squadra importante».

Sant’Antonio e Ischia lottano per obiettivi diametralmente opposti ma Iervolino invita i suoi a «non commettere l’errore di guardare la distanza in classifica, che è bugiarda. Dobbiamo andare in campo e fare la partita allo stesso modo di Frattamaggiore – prosegue Iervolino –. Giocando con carattere, con dei concetti tecnici. Domenica scorsa è andato a collimare tutto. Le cose buone venivano fatte anche in gare precedenti ma non si riusciva a raccogliere la posta in palio. A Fratta anche le cose negative sono diventate buone e le buone hanno continuato ad essere tali. E’ andata bene sotto tutti i punti di vista. Bisogna andare avanti così, continuando a lavorare. La partita si prepara dal martedì al sabato e non soltanto la domenica».

Domani al “Varone”, tutti disponibili tranne Cibelli «che purtroppo ha un’infiammazione al tendine e almeno per questa partita dovrà riposare», spiega il tecnico dell’Ischia che annuncia anche lo stop di Iacono, vittima di una probabile fascite plantare. «Per il resto ci mettiamo lì, incerottati – aggiunge Iervolino –. Anche Castagna patisce un po’ di problemi a un ginocchio ma sarà della partita. Oltre che con le gambe, bisogna starci anche con la testa».

Gli ultimi risultati confermano che s’è maggiore equilibrio rispetto al girone d’andata. «Credo che il nostro girone sia il più ostico dei tre. E’ palese. E’ un girone dove tutto può accadere, dove tutte le squadre hanno dei momenti e delle fasi di gioco che possono mettere in difficoltà gli avversari – sottolinea Iervolino –. C’è chi ha più giocatori importanti e chi meno ma si stanno delineando quelli che sono i valori sul lungo termine rispetto ad un breve periodo o il cammino in coppa.

Il valore delle rose si sta delineando. Così come ho spiegato ai ragazzi martedì, bisogna pensare partita dopo partita. Abbiamo rosicato dei punti in chiave play-off alla Frattese, nonostante i risultati contro Puteolana ed Ercolanese. Non pensiamo all’avversaria ma vivere ogni partita come fosse l’ultima. I ragazzi sanno bene che devono portare il massimo risultato a casa, vivendo la partita con tanta applicazione come ogni santo giorno».

Anche a Sant’Antonio Abate ci sarà la spinta dei tifosi che saranno in numero maggiore rispetto alla trasferta di Frattamaggiore. Un’ulteriore conferma che i tifosi ci sono e fanno la propria parte. «A Frattamaggiore i tifosi sono stati importanti, la cornice di pubblico è stata molto bella – ricorda Iervolino –. Durante il riscaldamento, dissi ai miei che avremmo giocato praticamente in casa, di non avere timore e pensare come se stessimo giocando sul nostro campo. Stesso discorso per domenica. Il sostegno dei tifosi è importantissimo. A volte mi giro per avere la loro spinta perché sono indubbiamente il nostro uomo in più». In conclusione, l’allenatore dell’Ischia ritiene che «dobbiamo essere tutti più equilibrati, il più possibile. Prima della Frattese si pensava di essere mediocri, dopo questa vittoria in trasferta non siamo diventati il Real. E’ un momento positivo che dobbiamo cavalcare nella maniera più equilibrata possibile».