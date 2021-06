Eccellenza. Iattarelli: «Ischia, tifo per te!»

Quello di ieri pomeriggio è stato l’ultimo allenamento settimanale dell’Ischia. Oggi giornata di riposo per i gialloblù. Da domattina si comincerà a intensificare il lavoro in chiave tattica in vista della gara secca degli ottavi play-off in programma mercoledì 23 al “Mazzella” (ore 16.00). Monti spera di recuperare Sogliuzzo che prosegue il suo programma differenziato.

Intanto un ex gialloblù, l’attaccante Ciro Iattarelli, intervistato dal programma sportivo “Polvere di Stelle” del canale “Sport Channel 214”, ha avuto parole di elogio per l’Ischia, augurandole la promozione in D. Sul profilo personale, Iattarelli ha aggiunto: «Non ho mai nascosto l’attaccamento a quella maglia e a qui colori. È rimasto solo il rammarico di non essere riuscito a dare il 100% come ho dato con altre società per ovvi motivi. Ma resterò comunque un tifoso dell’Ischia – ha aggiunto il centravanti – perché i tifosi, la società e i miei ex compagni di squadra assieme all’allenatore, mi hanno dimostrato più volte l’affetto che provano nei miei confronti. Ora che la mia squadra, il Città di Avellino (altra società dove sono particolarmente legato ) è fuori, non posso che schierarmi dalla vostra parte». Davvero complimenti a Iattarelli.