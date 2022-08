Eccellenza. Gran colpo Ischia: ritorna Angelo Scalzone!

«Almeno un altro paio di movimenti saranno fatti, soprattutto nel reparto offensivo. Nel corso della settimana contiamo di consegnare all’allenatore la rosa definitiva, alla vigilia del primo impegno ufficiale in modo che poi si possa lavorare con gli uomini effettivi che affronteranno la prima parte della stagione». Mario Lubrano, nell’intervista rilasciataci ieri l’altro, evidentemente aveva già il colpo in canna. Anzi, i colpi! Alla ripresa della preparazione, che avverrà oggi pomeriggio al “Mazzella” (domenica 28 agosto a Fondobosso ci sarà la prima gara ufficiale contro il Real Forio), sarà presente almeno uno dei due nuovi acquisti.

Il primo è un volto noto della tifoseria gialloblù, un calciatore che per impegno e attaccamento ha lasciato un buon ricordo, pur non giocando tutte le partite (arrivò a campionato in corso, quello 2013/14 della promozione nella Lega Pro unica, non certamente un torneo rionale). Stiamo parlando di Angelo Scalzone, trentatreenne centravanti che, dopo l’ottima stagione disputata col Savoia due anni fa, in quella passata si è diviso tra Giarre e San Giorgio, in D. Un infortunio lo ha penalizzato non poco ma adesso l’attaccante nativo di Formia sta bene ed è pronto a contribuire ad alzare l’asticella della squadra gialloblù. Un gran bel colpo quello messo a segno dalla società capeggiata da Pino Taglialatela che si assicura un profilo che in Eccellenza è un vero e proprio lusso. Gran fisico, tecnica niente male, Scalzone ha caratteristiche completamente diverse rispetto alle due punte centrali De Luise e Padin (tre quando si ristabilirà Invernini).

L’acquisto di Scalzone, che sarà ufficializzato tra oggi e domani, consente al tecnico Buonocore di aumentare il ventaglio di soluzioni in chiave offensiva. Infatti, Scalzone può giocare con due esterni, con una punta al suo fianco, così come con un trequartista a supporto. Sa difendere palla come pochi, usa il fisico per farsi largo in area e non solo.

L’anno scorso Lubrano fece un tentativo per riportare Scalzone in gialloblù ma l’attaccante era già in trattativa con altre società disposte a mettere tanta grana sul piatto della bilancia. Attaccanti come Scalzone in giro non ce ne sono moltissimi, bisogna sondare il mercato di altre realtà calcistiche per trovarne di simili ma non è detto che siano disposti a scendere di categoria. Scalzone non ha mai giocato in Eccellenza ma conosce Ischia e farà di tutto per diventare il beniamino dei tifosi che ieri sui social hanno espresso la propria soddisfazione per il nuovo acquisto.

Come detto, l’Ischia non si ferma a Scalzone. Sempre tra oggi e domani, infatti, è previsto l’arrivo di un esterno. Il nome è top secret ma si parla di un giovane calciatore che ha le credenziali per mettersi in evidenza in un campionato comunque difficile come quello di Eccellenza campana. Un profilo non conosciutissimo ai più che però ha le qualità e la determinazione per ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere di Buonocore e contribuire a innalzare il livello di entusiasmo in un ambiente che sogna una stagione d’avanguardia per giocarsi un posto in Serie D.