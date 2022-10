Eccellenza. Franco Padin: “A maggio tiriamo le somme, per ora testa bassa e lavorare”

Franco Padin, l’argentino di questa Ischia siede al fianco di mister Buonocore. Uno dei tanti giovani calciatori che hanno l’opportunità di essere allenati da una delle icone del nostro calcio.

Franco, un inizio forte e chiaro. Un ottimo avvio per te con l’ischia sembra che tu ti sia ambientato benissimo al Mazzella.

“Si, si veramente col gruppo e tutti quanti si stiamo trovando bene. Questa è una cosa che si vede in campo”

Vieni da una squadra come il Napoli United, da una piazza e una squadra in crescita che sta facendo le cose per bene anno dopo anno. Sei arrivato qui ad Ischia. Con quali ambizioni rispetto al passato

“Giustamente di fare bene. Fare bene e crescere e, personalmente, anche di provare a vincere con questa squadra”

Rispetto ai compagni c’è uno con il quale hai legato di più con cui sei riuscito a fare amicizia prima degli altri?

“Credo che il gruppo sia un gruppo buono. Mi ha accolto benissimo appena abbiamo iniziato. Con tutti quanti ho un rapporto normale. Ovviamente con quelli che vivevo all’inizio forse mi sono allenato un po’ di più, però è veramente un gruppo proprio bravo”

Che significa allenarsi o farsi allenare da Enrico Buonocore?

Interrompe Buoncore “Ma non mi conosce”

“Ho studiato un po’ e per me è un piacere, un piacere perché è una grande persona e mi sta aiutando molto in questa squadra”

Ti aspettavi tre giocatori dell’Ischia nella classifica cannonieri? Uno si aspettava Padin e poi, invece, c’è Simonetti e un difensore. Non credi sia strano

No. Siamo consapevoli della nostra forza e sappiamo bene che se facciano le cose bene in campo è giusto quella classifica lì?

C’è una bella concorrenza là in avanti. Ci sono sempre meno posti rispetto a quanti siete a giocarvi un posto da titolare…

E’ una sana competizione. E’ naturale, fa bene

iSamo in testa alla classifica qual è il tuo obiettivo di stagione

“Credo che il campionato è ancora presto da definire. Dobbiamo lavorare duro come stiamo facendo e poi tirare le somme a maggio