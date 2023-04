Eccellenza. Forio, ultima chiamata casalinga. Contro l’Atletico serve tutto…

Ultima chiamata casalinga per il Forio, si chiude la stagione tra le mura interne del Calise. Dopo la vittoria esterna nello scontro diretto sul campo del Villa Literno, che ha dato continuità al successo precedente contro il Massa Lubrense, la squadra di Angelo Iervolino ospiterà l’Atletico Calcio nel fortino amico. La compagine ereditata da Mazziotti, con una rosa importante per la categoria, è ormai certa della salvezza da diverse settimane.

Traguardo ancora non raggiunto per i biancoverdi che affronteranno la trentatreesima giornata del campionato con il destino nelle proprie mani. Come per i cugini dell’Ischia, anche sull’altra sponda isolana è ancora tutto in ballo: tuttavia, il margine di due punti sulla zona playout fa pendere la bilancia dalla parte di Sorriso e compagni. Il discorso è nella fase calda, ma i prossimi novanta minuti – complice anche la contemporaneità stabilita – potrebbero essere rivelatori per il futuro del Forio. Sarà il terzo incrocio stagionale tra le due compagini: 2-2 nella seconda gara del Girone B di Coppa Italia la scorsa estate, 2-1 in favore dei biancazzurri nell’appuntamento di dicembre.

Mister Iervolino, malgrado le importanti assenza di Sogliuzzo e Iacono, convoca tutto il gruppo – anche gli infortunati – per fare gruppo e condividere una giornata importante per l’ambiente. Sono diciotto tuttavia gli elementi realmente utilizzabili. Questa la lista completa: Iandoli, Sarracino, Aiello, Castagna, Di Meglio A., Martinelli, Rubino, Jelicanin, Pistola, Guatieri, Capone, Di Micco, Peluso, Savio, Sorriso, Filosa, Sirabella, Cerase. Intanto, il club chiama a raccolta il pubblico: “Oggi ingresso libero. Ti aspettiamo allo Stadio Calise per sostenere i nostri ragazzi e per vivere una splendida giornata per cuori biancoverdi”.