Eccellenza. Forio, sei rimasto a Pomigliano. Al Calise va in scena il “vecchio” Real

Con un gol per tempo il Capri Anacapri sbanca lo stadio Calise e si aggiudica l’importante sfida salvezza con il Real Forio.

Il bel Forio di domenica scorsa è rimasto a Pomigliano. Mister Iervolino parla di scuse ai tifosi e, commentando a caldo quello che è successo, abbiamo la sensazione che Forio è rimasto Forio. Che l’undici che faceva l’up and down con Billone si è replicato anche con il nuovo allenatore.

I bravi diranno che si sapeva e che per la cura Iervolino ci vuole ancora un po’ di tempo. Scontato. Meno scontato e più reale, invece, è l’atteggiamento di un Forio che non riesce ad andare oltre i suoi limiti. Quei limiti che abbiamo visto troppe volte e che ci raccontano queste 13 giornate con 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Iervolino non cambia modulo e con Iandoli in porta, schiera la difesa di Pomigliano con Cerase , Accurso, Sangare e Iacono. A centro campo troviamo Castagna, Sogliuzzo, Pistola. Solito anche il tridente d’attacco con Castaldi, Sirabella e Solimeno.

La gara si sblocca subito: dopo appena tre giri di lancette, gli ospiti beneficiano di un calcio di punizione dalla sinistra, con Quadri che è il più lesto di tutti a ribadire la palla in rete dopo l’iniziale respinta di Iandoli.

La reazione del Real Forio non manca, anche se gli isolani peccano di cattiveria negli ultimi metri vanificando così il buon lavoro svolto. Pistola mette al centro ma Sangare di testa non è preciso. Sogliuzzo prova a fare il regista e creare la giusta occasione per Accurso. Le mette in mezzo ma non c’è intesa.

Al 24’ i padroni di casa recriminano per il contatto in area tra Castaldi e Notari. Al 33’ Solimeno segna il gol del pari ma la bandierina dell’assistente di linea è già alta da qualche secondo. Prima dell’intervallo biancoverdi ancora pericolosi con le iniziative individuali di Castaldi prima e Accurso poi.

Nella ripresa la pressione del Real Forio è ancora più intensa: al 3’ Solimeno riceve dalla destra ma viene ostacolato al momento del tiro. Al 19’ incursione di Sirabella che esegue una via di mezzo tra un tiro ed un traversone. Poco dopo gli ospiti raddoppiano: Prete serve Giliberti che supera Iandoli e deposita in rete. I padroni di casa ci provano con Sirabella che mette la palla in mezzo, la raccoglie Sogliuzzo che coordina un rasoterra velenoso, al 31’, ma viene deviato in angolo.

Il Forio deve ritrovarsi e deve capire che non si può andare avanti con così. C’è bisogno di trovare mentalità ed equilibrio. E, forse, anche un po’ di consapevolezza su quello che è il suo valore.

La prima gara interna di Iervolino sulla panchina del Real Forio finisce 2 a 0 in favore del Capri Anacapri. Il Real Forio tra sette giorni sarà ospite del Massalubrense.