Eccellenza. Forio scatenato, un top per la mediana: c’è il portoghese Arrulo

Dalla salvezza con record di punti al fotofinish a una sterzata decisa al progetto. Il Real Forio ha le idee chiare e, con un margine di oltre due mesi dai primi appuntamenti ufficiali, sta facendo registrare movimenti importanti nell’allestimento del gruppo-squadra. Si riparte da tre certezze e dal primo volto nuovo dal mercato. Dopo le conferme preziose di mister Angelo Iervolino, del portiere Piero Iandoli e dell’esterno d’attacco Pietro Guatieri, la società di Luigi Amato si assicura le prestazioni di un centrocampista. Un tassello probabilmente mancante nell’ultimo scacchiere biancoverde, capace di abbinare tanta quantità ad imponente qualità in fase di costruzione. Un colpo da novanta per la mediana, ai piedi del Torrione arriva Bruno Alexandre Fernandes Arrulo, profilo molto conosciuto a livello regionale per le sue esperienze pregresse sul territorio napoletano.

Mediano portoghese con origini angolane, il classe 1996 è il primo rinforzo per il Forio del futuro. E la finestra estiva di calciomercato, sull’isola apertasi con l’acquisto di un top player della categoria, assume sempre più contorni interessanti. Cresciuto in Portogallo, Arrulo ha militato nella quarta serie lusitana tra le fila di Estrela Vendas Novas, U. Santiago, Oriental Dragon FC, União Banheirense, Barreirense.

Poi la chiamata italiana e in particolare del Napoli United, dove il ventisettenne si è messo in mostra, sfoderando prestazioni di notevole spessore, tecnico e tattico. Con la divisa dei Leoni ha incantato la massima competizione regionale, poi la ghiotta opportunità di vestire la maglia del Pompei l’estate scorsa. Il centrocampista non si è fatto sfuggire l’occasione e ha accettato prontamente l’offerta del presidente Mango. La parentesi tuttavia non è stata esaltante e, nel corso della seconda parte di stagione, il metronomo si è trasferito alla corte dell’Acerrana: con il team dell’Arcoleo è stato tra i protagonisti dell’impresa – interrotta in finale – del Toro in Coppa Italia Dilettanti.

Si tratta di un giocatore dal baricentro basso, con tanta resistenza fisica e forza nelle gambe. Esplosività, muscoli e polmoni, cattiveria agonistica, visione di gioco e intelligenza: c’è tanto nel suo repertorio. Durante il suo percorso italiano è riuscito anche a ritagliarsi spazio in fase offensiva. Non solo compiti prettamente di copertura nelle sue corde, Arrulo ha spesso palesato qualità altresì nel momento dell’impostazione e della finalizzazione. Tempismo ideale negli inserimenti senza palla in area di rigore, da classica mezzala, ottima conclusione dalla distanza e velocità nel fraseggio: l’abbondante bagaglio calcistico del portoghese dunque andrà al servizio dei biancoverdi. L’innesto in mezzo al campo, anticipando la concorrenza, conferma le ambizioni del numero uno Amato che sta rendendo Forio una piazza ambita e desiderata.

L’operazione è stata conclusa inoltre grazie all’importante lavoro di Erminio Rullo, procuratore del ragazzo ed ex calciatore del Napoli. D’altra parte mister Iervolino potrà contare su un elemento probabilmente mancante fino a qualche tempo fa: la mediana isolana, affidata alle geometrie del leader Sogliuzzo e alla duttilità degli under, necessitava di forza ed esperienza in termini di interdizione. Al momento il calciatore è in vacanza in terra lusitana per ricaricare le energie dopo una stagione lunga come quella appena trascorsa. Arrulo ha voluto, nonostante la distanza, salutare i suoi nuovi tifosi con un messaggio: “Desidero salutare tutti i tifosi del Real Forio 2014 e dire loro che sono davvero contento di poter giocare con i colori biancoverdi. Darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati”.