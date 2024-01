Eccellenza. Forio, match trappola al Giarrusso. Con il Quarto Afrograd per le conferme

Francesco Fiorillo | Il rendimento alto delle ultime settimane e l’impegno in trasferta che mette il sigillo sul primo mese del nuovo anno. La missione del Real Forio è chiudere gennaio con un risultato positivo. Il club biancoverde, archiviato ormai l’altalenante girone d’andata, ha tracciato una nuova strada e la parola d’ordine è equilibrio. Una stabilità tattica che ha permesso al gruppo di essere protagonista negli ultimi confronti con prestazioni convincenti e verdetti positivi.

Due vittorie e un pareggio, la classifica che sorride e la zona playout staccata di due lunghezze. Sogliuzzo e compagni, attesi di nuovo in terraferma, fanno visita al Quarto Afrograd, compagine in risalita a margine dei due risultati consecutivi ottenuti e alla vigilia distante quattro punti dagli isolani. “Domenica sarà una partita importante, probabilmente la più difficile dell’anno”, ha detto Angelo Iervolino in conferenza stampa e ha continuato: “Il Forio dovrà fare qualcosa in più, affrontiamo una formazione in palla, un avversario ostico da fronteggiare”. Il bilancio stagionale dei flegrei dice 5 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Nonostante la deficitaria posizione di classifica, la truppa di Platone ha dimostrato solidità tra le mura amiche: allo stadio Giarrusso si sono registrati 3 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Il nuovo progetto del Quarto Afrograd, avviato in estate e basato sulla crescita dei giovani oltre ad una programmazione attenta del futuro, va avanti. Il Forio arriva in trasferta con un nuovo obiettivo, confermare la solidità difensiva. Nelle ultime tre uscite, infatti, il team di Luigi Amato – pur affrontando corazzate come Afragolese e Acerrana – ha mantenuto l’imbattibilità. In merito Iervolino ha spiegato: “La Coppa e gli infortuni ci hanno tolto delle attenzioni e ci hanno spinti verso errori in più. Ora è il nostro momento, dobbiamo premere sull’acceleratore senza aver paura o timore”. Ad attendere gli isolani sarà una gara completamente diversa rispetto ad un girone fa, con l’incontro terminato sul risultato di 3-1. Sogliuzzo e Filosa trovarono il gol nel primo tempo, Ragosta accorciò e Di Costanzo fissò il tris definitivo al Calise.

La buona notizia per il Forio giunge dall’infermeria, con Castagna che rientra nella lista dei convocati per la tappa sul suolo flegreo. Il classe 2005 ha recuperato dall’infortunio ed è a disposizione dello staff dopo diverse settimane d’assenza. Non ci sarà Arrulo per il turno di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo, out anche Tomasin ed Accurso. La tegola riguarda Acosta, l’attaccante si ferma e non ci sarà. Scalda i motori Carissimi, in crescita come annunciato da Iervolino: “È un calciatore diverso rispetto al compagno di reparto, ha altre caratteristiche e attacca di più lo spazio. Sta migliorando dal punto di vista fisico, credo che potrà darci una grande mano, deve ovviamente essere amalgamato insieme a tutti gli altri”. Altro snodo cruciale della stagione dei biancoverdi, il calcio d’inizio è in programma oggi alle ore 11.00.