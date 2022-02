Eccellenza. Flavio Leo: «Sconfitta che brucia. Serve una scossa»

Simone Vicidomini | Il Real Forio cade tra le mura amiche del “Salvatore Calise” contro l’Albanova. E’ la seconda sconfitta consecutiva del nuovo anno dopo i quattro punti conquistati in casa tra S.Antonio Abate e Barano. Biancoverdi un po’ contratti nella prima frazione di gioco, poi nella ripresa il gol subito su rigore ha dato la scossa per la giusta reazione di orgoglio che ha portato al pareggio di Castaldi ma nel finale è arrivata la beffa, con il gol decisivo siglato di tacco dall’esperto Pastore.

«Abbiamo giocato contro una squadra abbastanza ostica, che negli undici schierati in campo è tra le più forti del girone di Eccellenza – dichiara Flavio Leo –. Per quanto riguarda l’atteggiamento della squadra, c’è stato un primo tempo di lungo studio. Abbiamo ritardato a prendere i tempi, le misure con gli attaccanti veloci Ciccone e Lepre da un lato, mentre abbiamo tenuto bene Serrano. Nel secondo tempo c’è stato un rigore regalato sempre da noi in seguito ad un rinvio sbilenco. E’ vero, c’è stata una bella reazione, però non ha fatto sì che vincessimo la partita. Abbiamo pareggiato e volevamo vincerla a tutti i costi, anche quando siamo rimasti in dieci. Non mi voglio sbagliare ma abbiamo avuto almeno due-tre palle gol molto limpide dove potevamo chiudere anche in inferiorità numerica. Il calcio è strano, è beffardo e ci teniamo questa brutta sconfitta».

Alla vigilia si confidava molto in questa partita per fare un passo avanti in zona play-out. Invece il Real Forio resta terz’ultimo. «Come ho detto ai ragazzi prima della partita, poteva essere un’ottima opportunità perché potevamo risalire la classifica – spiega Leo –. Sulla carta avevamo un incontro abbordabile, poi una serie di incontri difficili. Però li avremmo affrontati con un atteggiamento diverso, di classifica, e con meno preoccupazioni. Ora è tutto in salita, rimaniamo lì. Il campionato è fatto di quattordici squadre: vinci due partite e sei tra le prime, ne perdi due e ti ritrovi nuovamente nei bassi fondi. L’Albanova è venuta qui per vincere perché sta lottando per un posto nei play-off».

La buona prestazione del secondo tempo può essere il punto da dove bisognerà ripartire in vista delle prossime partite? «In questo momento c’è tanta amarezza. Su questa cosa ci voglio pensare da martedì, perché comunque è difficile digerire questa sconfitta. E’ un boccone amaro. I ragazzi son assai dispiaciuti, abbiamo fatto il possibile per vincere la partita e lo si è visto in campo.

Questa è una squadra che sta facendo di tutto per venire fuori. Il secondo tempo ha dato delle giuste indicazioni sia in positivo che in negativo. Ogni partita ti dà delle indicazioni. Ora bisogna fermarsi un attimo e capire un po’ di cose, perché diventa difficile. Mi prendo un paio di giorni per pensare e valutare – chiosa Leo –. Non è bello vedere dei giocatori che piangono e stanno male. In questo momento hanno bisogno di una grossa scossa, vediamo quale può essere».

ALBANOVA FELICE – Nelle fila dell’Albanova c’è entusiasmo. Il d.g. Zippo ricalca le parole di mister Amorosetti: «Raccogliamo di più di quanto meritavamo in campo, anche se abbiamo subito un gol su posizione di fuorigioco. Il calcio è questo: oggi siamo venuti qui con l’idea di portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti. L’importante era tornare a casa con il bottino pieno». Una classifica che al momento vede l’Albanova allontanarsi definitivamente dalla zona play-out. «Dobbiamo guardare in casa nostra e fare punti. Lo dobbiamo fare per l’Albanova, per la gente che ci sostiene, i tifosi, gli sponsor ma anche per noi stessi che facciamo tanti sacrifici – aggiunge Zippo –. La classifica la guarderemo più in là. Le ambizioni ci sono, però il nostro obiettivo è quello di salire sempre di più in classifica. Mi sembra che dagli altri campi i risultati siano favorevoli. Alla fine tireremo le somme».