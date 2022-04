Eccellenza. Flavio Leo: «Persa una grande occasione»

Simone Vicidomini | Il Real Forio spreca un’occasione importante per sperare ancora nella salvezza diretta. I biancoverdi vengono superati dalla Frattese per 2-0. fatta eccezione per i primi minuti e dopo il raddoppio degli ospiti, i biancoverdi hanno cercato di riaprire la partita ma rendendosi pericolosi solo in un paio di occasioni. Flavio Leo a fine partita è il volto della delusione: «Abbiamo perso una grande occasione per fare punti in casa – commenta Leo – contro una squadra che secondo il mio punto di vista ha poco da dire al campionato. Perché non credo che la Frattese andrà a disputare i play-off, anche vincendole tutte.

Questa partita ci deve servire da lezione. Ho chiesto ai ragazzi una grande prova di determinazione, di cattiveria, di grande squadra che deve salvarsi in casa e doveva fare assolutamente punti, cosa che purtroppo non è successo. Abbiamo concesso non tanto, però loro sono stati bravi a sfruttare tutte le occasioni che gli sono capitate. Credo che nel secondo tempo abbiamo prodotto tanto, abbiamo avuto delle occasioni e come al solito non riusciamo a finalizzarle. Una squadra che si deve salvare non può permettersi questo tipo di atteggiamento.

Queste sono partite, come ho detto ai ragazzi, che se le avessi giocate io, gli attaccanti non si sarebbero proprio avvicinati all’area di rigore. Peccato che non hanno recepito quello che gli è stato chiesto e di conseguenza oggi ci portiamo una brutta sconfitta a casa».

Dal punto di vista della scelta degli elementi che vede lavorare durante la settimana, Leo rifarebbe dal primo minuto la scelta di mettere due attaccanti come Moccia e Castaldi dal primo minuto? «Sì, anche perché stata una scelta ponderata perché Cirelli non era imperfette condizioni. Abbiamo altre due partite ed è un giocatore importante per noi. Sicuramente, vista la loro difesa centralmente un po’ lenta – aggiunge il tecnico biancoverde – dovevamo andare a sfondare con Castaldi, però non ci siamo riusciti spesso. Ogni volta che giocavamo palla sugli esterni li mettevamo in difficoltà. Lo abbiamo capito troppo tardi. Purtroppo nell’ultimo passaggio abbiamo sempre fatto la scelta sbagliata. Siamo gli artefici completamente di questa sconfitta».

«DIALOGO COI TIFOSI» – A fine gara c’è stato un lungo confronto tra i tifosi e la squadra. Cosa vi siete detti? «I tifosi giustamente si sono radunati in massa, e una cosa del genere non la vedevo da tempo. Avremmo dovuto dare qualcosa in più per la partecipazione che stanno dando loro, a parte i nostri obiettivi. Una squadra che si deve salvare deve avere un atteggiamento molto più determinato. Oggi però fuori casa o in casa fa poca differenza, bisogna lottare per portare a casa i punti. I tifosi chiedevano un impegno maggiore perché dal risultato si aspettavano un altro tipo di atteggiamento. Sono sempre molto pacifici perché hanno cercato un dialogo. Oggi è stata una giornata importante vederli in massa e mi auguro che non si ritirino ma che ci diano un contributo fino alla fine. Dobbiamo rispondere soltanto noi a tutto questo».

Roghi è venuto meno sotto l’aspetto tecnico? «No, ma è il giocatore più tecnico che abbiamo e che può fare la giocata, l’ultimo passaggio. E’ un giocatore conosciuto, e la squadra avversaria lo ha limitato abbastanza bene. Da premettere che sta giocando in un ruolo non suo, gli sto chiedendo un grande sacrificio perché lo sto facendo giocare davanti alla difesa perché ha una buona visione di gioco, un buon cambio di campo e quindi ha tutte le caratteristiche per poterlo fare.

Quando poi ti schieri con quattro attaccanti che sono tutti offensivi, in fase difensiva vieni meno e quindi prendiamo delle ripartenze e rischiamo qualcosa. Le occasioni per fare gol e per pareggiare ne abbiamo avute tante. Abbiamo prodotto sei-sette palle gol compreso un ennesimo rigore sbagliato – chiosa Leo –. Se avessimo segnato quel rigore, magari la partita si sarebbe riaperta e forse stavamo parlando di un altro risultato».