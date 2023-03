Eccellenza. Filosa e Sorriso stendono il Massa Lubrense. Vinta la prima “finale”

Il Real Forio torna alla vittoria, battuto il Massa Lubrense nello scontro diretto allo Stadio Calise. Un gol per tempo per la squadra di Angelo Iervolino che regola la pratica in meno di un’ora di gioco e aggancia il gruppo a quota 34 punti. Il ko per la compagine di Pasquale Aiello è pesante: complice la vittoria del Saviano sul campo della Maddalonese, i nerazzurri scivolano in zona retrocessione.

Una vittoria all’inglese per i biancoverdi che con un gol per tempo hanno la meglio sul Massa Lubrense e si aggiudicano l’importante sfida salvezza. Costruisce tanto la squadra di mister Iervolino che scende in campo con il giusto approccio: grintosi e determinati i biancoverdi sbloccano la gara nelle battute conclusive del primo tempo con Giovanni Filosa. Ad inizio ripresa è ancora Filosa a risultare decisivo: una magia del numero otto foriano determina il raddoppio firmato da Ambrogio Sorriso. Con i tre punti conquistati il Real Forio sale in classifica a quota 34.

Attacca a testa bassa sin dai primi minuti la formazione isolana che ripropone Sogliuzzo difensore centrale accanto a Iacono, con Cerase inizialmente in panca. Sulle corsie esterne basse ci sono Sirabella e Pistola. In mediana operano Martinelli, con Capone e l’under Castagna interni. In avanti Sorriso con Guatieri e Filosa sulle corsie esterne.

Il buon approccio alla partita per la squadra di casa che si affaccia dalle parti di Borrelli, ma la prima azione interessante è a favore degli ospiti al 3’ con una giocata insistita in area, poi fermata dal direttore di gara per offside. Al 5’ Filosa pennella da calcio piazzato, Sogliuzzo manca l’impatto da due passi: risposta immediata dell’undici biancoverde. Al 10’ il vice-capitano svetta sugli sviluppi di un corner calciato da Pistola: complice il disturbo degli avversari, il centrocampista non riesce ad indirizzare verso lo specchio. Al 13’ Guatieri, servito sulla sinistra, scappa ed entra in area: passaggio per Filosa intercettato in extremis dalla retroguardia. Al 17’ Sorriso si ritrova il pallone tra i piedi dopo una respinta non impeccabile di D’Esposito: l’ex Sant’Antonio Abate calcia da pochissimi metri, Borrelli è super con il riflesso. Al 20’ proteste accese per un contatto dubbio su Sirabella in area, il fischietto di Napoli lascia proseguire. Sul ribaltamento di fronte, ripartenza dei nerazzurri con Boiano e Attardi: Iandoli è prodigioso e chiude lo specchio due volte. Al 23’ Sorriso carica il destro dal limite, la traiettoria finisce lontana dal bersaglio.

Alla mezz’ora Boiano si gira sulla trequarti e calcia con il sinistro, nessun problema per il pacchetto arretrato locale. Al 32’ Borrelli si oppone al tiro di Guatieri, sulla ribattuta Sorriso non trova il tap-in. Il portiere ospite vola ancora al 37’ sul mancino a giro del numero 17. Poco prima dell’intervallo, Sogliuzzo inventa per Guatieri sulla destra: assistenza in area dove Filosa si fa trovare pronto all’appuntamento col gol. Ad inizio ripresa Sorriso è magistrale da punizione, ma Borrelli vola e salva i suoi. Al 52’ Guatieri pesca Filosa che salta gli avversari e sorprende il guardiano avversario con un tocco morbido: Sorriso anticipa un difensore e deposita di testa nello specchio sguarnito per il raddoppio. La reazione del Massa Lubrense è affidata a un destro tutt’altro che insidioso di Cacace dalla distanza.

Al 25’ show di Sirabella che supera avversari come birilli ma, sul più bello, deve accontentarsi di un calcio d’angolo. Alla mezz’ora Iandoli respinge la conclusione di Cernaz

Al 74’ Boiano impegna Iandoli, segue un tentativo largo dal sinistro di Attardi. Sul capovolgimento, Cerase serve Sorriso che sfiora la doppietta. L’attaccante spreca anche a dieci dal termine sul suggerimento di Guatieri. Non accade altro, il Real Forio si assicura la vittoria al triplice fischio.

Finisce due a zero in favore del Real Forio 2014 che sale a quota 34 in classifica e nel prossimo week end giocherà l’importante sfida in casa del Villa Literno.

Inoltre, da oggi il Real Forio 2014 ha il suo inno. Grazie all’artista foriano Otto che ha inciso “Forza Real Forio” brano presentato al termine della gara con il Massa Lubrense e che ha già conquistato la tifoseria biancoverde.

Real Forio – Massalubrense 2-0

REAL FORIO 2014: Iandoli, Castagna (23’s.t. Di Meglio A.), Iacono (40’ s.t. Di Micco), Capone, Filosa,

Sogliuzzo, Pistola, Guatieri, Sorriso (37’s.t. Rubino), Sirabella (27’ s.t. Cerase), Martinelli (43’s.t. Jelicanin).

A disp: Sarracino. Peluso, Savio, Aiello. All. Angelo Iervolino

MASSA LUBRENSE: Borrelli, D’Esposito A. (15’s.t. Schettino), Gargiulo (1’s.t. D’Aniello), Veniero, Alfano,

Vitiello, Boiano (31’s.t. Cappiello), Cernaz, Cassitto (37’s.t. Dari), Attardi, Cacace (20’s.t. D’Alesio).

A disp: Russo, D’Esposito G., Casa, Morvillo. All. Aiello

ARBITRO: Corrado della sezione di Napoli (assistenti Marletta e Guzzardi della sezione di Napoli)

RETI: 44’ Filosa; 9’ s.t. Sorriso.

NOTE: Ammoniti: Filosa, Martinelli (RF); Alfano, Vitiello, all. Aiello (M). Calci d’Angolo: 8-2. Recupero 1’ e 5’.