Eccellenza. “E’ mancato il gol”. Enrico Buonocore: un altro monologo. ma…

Una prestazione dai due volti e un risultato che, purtroppo, non cambia. L’incredibile percorso in campionato da parte della capolista si scontra col tabù stagionale. Per la seconda volta dopo un girone completo. All’andata l’inattesa quanto scottante sconfitta interna, al ritorno un pareggio a porte inviolate. L’Ischia, dominante ovunque e contro chiunque, al netto dello stesso rendimento col Massa Lubrense (disfatta esterna e pareggio casalingo per gli isolani, ndr), è fermata ancora dal fanalino di coda Montecalcio. Nella prima parte d’annata il ko subito in rimonta, sul suolo flegreo invece arriva una prova non ottimale.

Frazione iniziale difficile, come testimoniato da mister Enrico Buonocore al termine dei novanta e più minuti di gioco. Ripresa con maggiore carattere e numerose azioni create: la sfortuna, qualche episodio penalizzante e la brillantezza non al top rallentano la corsa in vetta. I gialloblù non riescono ad uscire col bottino pieno dalla partita dello Stadio Vezzuto-Marasco e il contemporaneo successo nel big match avvicina l’Albanova, ora a quattro punti dal club di Taglialatela-Lubrano. Buonocore, che invoca calma e tranquillità in vista degli ultimi appuntamenti, analizza così la prestazione dei suoi ragazzi:“È stato difficile perché nel primo tempo non siamo partiti bene, abbiamo fatto un po’ fatica a far girare la palla e a trovare gli attaccanti. Abbiamo avuto soltanto l’occasione con Trofa che ha avuto questo pallone al volo, il portiere si è girato e credo abbia parato con la faccia. Nel secondo tempo c’è stato un monologo, non siamo riusciti a trovare il gol, ma la squadra ci ha provato fino alla fine. Il campo è difficile, il Montecalcio si è messo tutto dietro. Siamo stati penalizzati anche dall’episodio del rigore non dato, quello su Matarese.

Nel complesso, credo che la squadra abbia giocato: è arrivato questo 0-0, lo prendiamo e andiamo avanti con molta serenità e tranquillità. Quando creiamo le occasioni, l’unica cosa a mancare è il gol. Campo piccolo e stretto, ci abbiamo provato con lo sviluppo di alcune situazioni, poi non siamo riusciti a sbloccarla. Fino alla fine i ragazzi hanno tentato di vincerla, abbiamo cercato di ottenere il successo in tutte le maniere. Poi qualcuno è venuto meno nella partita e sicuramente c’è bisogno di qualcosina in più. Dobbiamo stare sereni e tranquilli, da martedì iniziamo a preparare questa partita importante contro il Pompei.

L’Albanova è sempre stata una squadra forte, tutte le squadre che stanno lì sono importanti. Mancano cinque partite con quindici punti in palio, abbiamo un vantaggio, però dobbiamo mantenerlo. Bisogna non aver paura in questi momenti e far uscire una grande personalità. Bisogna stare sereni e tranquilli, allenandoci bene: aspettiamo domenica per disputare questa gara, per noi importante, ma sono tutte così fino al termine della stagione. Col Montecalcio, ripeto, non siamo riusciti ad imporci, ma non dobbiamo farci prendere dalla preoccupazione o dall’ansia, altrimenti si fa peggio”.