Eccellenza, è il Brienza Day. Ischia, l’attesa più bella

Alle 14.30 il calciatore isolano che ha raggiunto il punto più alto, che nel tempo recente ha indossato per due volte la maglia della nazionale e che ha vissuto tra Serie A e Serie B la sua carriere calcistica, scenderà in campo, dal primo minuto, al Mazzella. Per la prima volta in gialloblu. Per la prima volta con la maglia dell’Ischia. E lo farà in una società con il presidente Campione, con l’allenatore Campione e con il direttore d’orchestra che vive di solo calcio: Enzo Brienza, Pino Taglialatela, Enrico Buonocore e Franco Impagliazzo.

Il rispetto per l’avversario, diciamocelo, è sacro, ma il Montecalcio ci perdonerà se sorvoliamo sugli aspetti tecnici della gara. Ci perdonerà se non analizziamo la gara come le altre e se ci limitiamo a fare il conto dei minuti prima del fischio di inizio.

E’ un’emozione grande per una generazione. Qui non si tratta di tifare o meno, qui si tratta di celebrare uno che ha scritto pagine di storia del calcio italiano più di tanti alti. Un campione che non ha mai avuto gli atteggiamenti del campione. Ha conservato lo spirito serio, umile al punto giusto, equilibrato e con i piedi a terra che sono un esempio per tantissimi calciatori.

Solito schema per Enrico Buonocore. Anzi no.

Gemito, Buono (Sasà), Chiariello, Di Costanzo; Matarrese, Matute, Brienza, De Simone; Trofa, Scalzone e Simonetti. Due esordi, Buono classe 2004 e Brienza classe 1979 per l’undici che affronterà il Montecalcio in un Mazzella che vivrà la sua giornata più bella. Quella che apre alla speranza di un sogno che il calcio rende possibile quando c’è un uomo che indossa una maglia. E già, quest’anno, questa maglia, acquista ancora più valore.

Con l’arrivo di Brienza a centrocampo, Buonocore cambia un po’ l’assetto e modifica il baricentro, l’assenza di Mattera passa in secondo piano e Matute assumerà un profilo diverso. Ci sarà sempre bisogno della sua azione di cucitura tra i reparti, ma sapere che ci sono piedi buoni su cui appoggiare sarà la chiave di svolta anche per il centrale che fino ad oggi ha dato prova di prestazioni importanti. Davide Trofa ritrova la sua posizione naturale e l’Ischia ritrova quell’equilibrio che fino ad oggi era stato sempre un po’ non in linea.

Brienza e Trofa avranno il compito di fare da “reagenti chimici” al centro campo e attivare Scalzone e Simonetti. Il primo che riprendere a saltellare (in attesa di correre) e il secondo che ha solo voglia di consumare tacchetti e chilometri sul verde.

Il test di domenica, sulla carta già scritto ma che va affrontato con rispetto, è l’occasione per fare minutaggio, prendere confidenza e trasformare la teoria in pratica. Una prova cuscinetto in attesa del Pompei e delle altre.

Noi, nel frattempo, aspettiamo solo che i minuti scorrano veloci fino alle 14.30