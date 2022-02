Eccellenza, dopo S. Antonio-Ischia. Iervolino: Vittoria sofferta ma voluta

Simone Vicidomini | L’Ischia espugna il “Varone” di Sant’Antonio Abate grazie ad un gol di Montanino e ritorna in zona play-off, replicando ai successi conquistati sabato dalle dirette concorrenti. Una vittoria sofferta e voluta dalla squadra gialloblu che nell’arco dei novanta minuti ha concesso pochissime opportunità alla formazione di casa. «Ho detto ai ragazzi che spesso bisogna vincere partite del genere per portare avanti un obiettivo – spiega Iervolino al termine dell’incontro –. Non sempre si può fare del calcio spettacolo, però dopo tre trasferte consecutive c’è un dato importante oltre ai punti conquistati ed è relativo ai gol subiti: uno soltanto e per giunta al novantesimo ad Ercolano. Tornare a casa con sette punti è tanta roba. Quel gol subito nel finale a Ercolano ci ha tolto la possibilità di conquistare tre vittorie».

Iervolino elogia ripetutamente i gialloblù che sono riusciti a vincere su un campo dove mercoledì la Frattese ci aveva rimesso le penne. «Era una partita difficile ma siamo stati bravi a mettere in pratica alcune situazioni di gioco e mi riferisco in particolare all’azione sulla sinistra, ben congegnata, che ha portato al gol di Montanino, bravo a deviare il pallone in rete dopo aver saltato e rovinato a terra per evitare il portiere. A volte bisogna vincere le partite soffrendo. Sappiamo che siamo una squadra che deve vivere alla giornata e deve fare il massimo, dando il centouno per cento in ogni partita. Quando siamo sopra a questo ritmo, possiamo vincere con tutti, quando invece siamo meno brillanti c’è da soffrire, come accaduto oggi».

L’allenatore dell’Ischia sottolinea che «abbiamo concesso pochissimo al Sant’Antonio Abate, che per lunghi tratti ha cercato di ripartire soltanto. Quando gli avversari si chiudono, è chiaro che si fa fatica a fare gol. Pericoli veri non ne abbiamo corsi. Il gol annullato ai giallorossi? L’arbitro ha visto una trattenuta di Sorriso su Chiariello, era meglio piazzato ed ha visto qualche irregolarità. Un episodio a nostro favore così come c’è un episodio contro come ad esempio l’espulsione a partita finita di Trani che non ha fatto nulla di male. E’ stato preso di mira dopo qualche parola durante la partita».

Soddisfazione per la vittoria, a maggior ragione perché ottenuta «in casa di un Sant’Antonio che è ben altra squadra rispetto al girone d’andata. Ha fatto un’evoluzione importante sia a livello di giocatori, di qualità e di idee di gioco. Sapevamo che sarebbe stato difficile venire a vincere qui e dopo aver vinto posso dire che in pochi ci riusciranno fino alla fine del campionato».