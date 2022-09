Eccellenza. Di Costanzo: «L’Ischia Calcio punta in alto»

Antonio Di Costanzo è pronto a duellare con l’ex compagno di squadra Longo (ai tempi del Forio). A poche ore di distanza dal debutto in campionato, il difensore dice che l’Ischia «è una buona squadra, ha una rosa abbastanza competitiva, con tanta qualità. Ci sono più calciatori per ogni ruolo e secondo me la competizione quest’anno c’è e giocare sarà dura». Sulla prima gara ufficiale disputatasi domenica scorsa, Di Costanzo ammette che «come ha detto il mister, è stata un po’ difficile perché avevamo giocato una sola amichevole, quindi i ritmi non erano ancora quelli giusti. Siamo stati lenti a far girare la palla, in alcuni casi sbagliando qualche giocata, ma qualche cosa provata in settimana è riuscita, come ad esempio l’azione del primo gol. Poi c’è stato un piccolo calo perché non ci aspettavamo un Real Forio con due punte e abbiamo impiegato un po’ di tempo per riprendere la partita».

Che partita ti aspetti contro l’Ercolanese? «Ormai sono cinque-sei anni che sono in queste categorie e conosco bene gli attaccanti da affrontare – spiega Di Costanzo –. Dall’altro lato ci sarà una buonissima squadra. I calciatori che conosco sono tanti, tra cui Michele Longo con cui ho giocato insieme. Ci aspetta una partita difficile sotto tutti gli aspetti».

Nell’anno del centenario i tifosi si aspettano tanto… «In realtà tutti noi ci aspettiamo tanto ma come ogni anno, in particolare in questa stagione in cui si festeggia il centenario – aggiunge il difensore buonopanese –. Dobbiamo crescere, tanti di noi qualche anno fa non eravamo esperti della categoria ma col tempo lo siamo diventati. Puntiamo ad arrivare quanto più in alto possibile, sia in coppa che in campionato».