Eccellenza. De Luise, l’ariete per i play-off

Quindici giorni prima aveva segnato il primo gol stagionale. Domenica contro la Maddalonese ha realizzato una doppietta. Quella che sarebbe potuta arrivare anche a Cardito col Mondragone ma per due volte i pali gli negarono la gioia del gol, per giunta a portiere battuto. Massimo De Luise s’è scrollato di dosso quel po’ di sfortuna che lo aveva bersagliato nell’ultima trasferta e si è ripreso la scena con due gol molto belli, soprattutto il primo per tempismo ed esecuzione.

Bravo Filosa a controllare e servire il compagno nel cuore dell’area, bravo nella ripresa Castagna a metterlo in condizione di sferrare un altro sinistro decisivo che a quel punto ha messo alle corde la Maddalonese, caduta nuovamente (rigore di Castagna) dopo almeno quattro tentativi dei gialloblù e due ottimi interventi del portiere Domigno. «Era importante vincere – dice Massimo De Luise nella sala stampa del “Mazzella” –. Come dissi in occasione dell’ultima gara casalinga, il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo vincere ogni partita per l’obiettivo finale. Contro la Maddalonese abbiamo disputato una grande prova, sono contento per i gol ma in generale per la squadra perché ha giocato bene. Dobbiamo continuare così, pensando partita per partita».

In occasione del primo gol, la palla ha colpito prima il palo e poi è entrata. Sembrava materializzarsi un’altra beffa dopo le due col Mondragone… «L’ho pensato subito. Dopo quelli dell’altra domenica, sarebbe stato il colmo – ribatte l’attaccante –. Se uno dei due si fosse trasformato in gol, quasi certamente avremmo portato due punti in più a casa e adesso saremmo secondi».

All’orizzonte c’è il Savoia che anche al “Mazzella” all’andata confermò di che pasta è fatto. «E’ una partita fondamentale, ci tocca vincere e speriamo di farcela».

Il pre-campionato e l’avvio di stagione di Massimo De Luise sono stati dibattuti adeguatamente su queste colonne. Per il centravanti poco spazio e scarsa attenzione nei suoi confronti, la possibilità di un ritorno a Forio non concretizzatosi per il “disco rosso” imposto dal dg Taglialatela e dal ds Lubrano. Si può dire che entrambi ci hanno visto lungo. De Luise, dopo momenti difficili, una sospensione disciplinare e qualche spezzone di partita, da cinque giornate è diventata una delle colonne della squadra. «E’ stato un anno un po’ particolare, sono successe un po’ di cose ma alla fine sono rimasto qua ed è giusto che sia così – spiega De Luise –. E’ un fatto mentale, se liberi la testa alla fine riesci a fare bene. Spero di continuare così e che soprattutto la squadra prosegua come sta facendo». Il bomber del Castiglione avrebbe potuto togliersi qualche sassolino dalla scarpa ma ha evitato, confermando ulteriormente di essere un bravo calciatore ma soprattutto un bravissimo ragazzo.