Eccellenza. Dai Barano, non devi mollare

Vietato mollare. Anche se ormai il distacco dal Sant’Antonio Abate è lievitato, tanto che dopo il vittorioso recupero sulla Frattese, gli abatesi non sono più terz’ultimi bensì quart’ultimi (facendo scivolare in basso il Real Forio), il Barano ha il dovere di continuare a crederci. La sconfitta interna di sabato scorso nello scontro diretto ha sicuramente lasciato il segno, le speranze di agganciare la zona play-out erano racchiuse tutte in quella gara che rappresentava un punto di partenza verso una risalita che sembrava possibile. Poi la solita serie di errori in zona-gol, unita a qualche disattenzione difensiva e ad una svista arbitrale, hanno letteralmente mandato in frantumi il sogno della vigilia. Se il Barano non riesce a muovere la classifica in maniera decisa, significa che è l’intero complesso a non essere cresciuto nonostante i movimenti di mercato effettuati prima e dopo la sosta natalizia, allungata di due settimane dalla pandemia. Della mancanza di una società solida non ne parliamo da tempo visto che il problema persiste ormai da anni e non rappresenta certamente una novità. Ma chi va in campo, da qui alla fine, dovrà dare comunque tutto per rispetto nei confronti prima di tutto della maglia che indossano e dei pochi ma appassionati sportivi che il sabato non fanno mancare il loro sostegno agli aquilotti.

Oggi al Testaccio arriva il Napoli United, squadra che da queste parti non ha mai avuto problemi a portare via l’intera posta. Diego Maragona Jr dovrà ancora fare a meno dello squalificato Arario e cercherà di recuperare almeno uno tra Schinnea, Oliva, Redjeheimi e Samson. Isidoro Di Meglio deve rinunciare a Vincenzo Monti, squalificato per un turno. In difesa potrebbe esserci il ritorno di Mocerino dall’inizio, con qualche variazione tra la mediana e il reparto offensivo. Può darsi che, senza la pressione del risultato a tutti i costi, il Barano disputi una buona partita e se la giochi contro una squadra che come struttura fisica e qualità tecnica è decisamente superiore. Il Napoli United visto sabato scorso col Real Forio tuttavia non ha convinto appieno e il fatto di dover vincere per restare lassù a livello mentale non è sicuramente il massimo per i leoni napoletani.

ARBITRO – Al “Di Iorio” (ore 15.00) arbitrerà il signor Simone Palmieri della sezione di Avellino (ass. Marcone di Nocera Inferiore e Pipola di Ercolano).

I CONVOCATI

Portieri: Mennella, Castaldi.

Difensori: Errichiello, Trani, Esposito, Mocerino, Tumolillo, Bocchetti, Buono.

Centrocampisti: Alcazar, Matarese, Ferri, Cerase, Scritturale, Ruffo. Attaccanti: De Stefano, Diabaka, Rubino, Desi, Oratore, Pastore