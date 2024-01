Eccellenza. Coppa Italia. Iervolino: “Con la Sarnese gara da X, c’è rammarico. Ora rialziamo la testa”

Francesco Fiorillo | Un’avventura affascinante e formativa, preziosa per il processo di crescita. Ma il viaggio si è concluso con una cartolina non gradita. Il Real Forio ha salutato la competizione della Coppa Italia Dilettanti, contro la Sarnese è sfumata la cavalcata della squadra di Angelo Iervolino.

Si è interrotto in semifinale il tragitto dei biancoverdi nella competizione, è stata la compagine granata a staccare il pass per la finalissima. Un risultato negativo e un passivo pesante che non rispecchiano la prestazione del gruppo in trasferta. E, dopo il pareggio nella gara d’andata al Calise, il club di Luigi Amato ha detto addio al torneo con la sconfitta sulla terraferma.

Così il mister, dispiaciuto al triplice fischio, ha analizzato la prova dei suoi: “Sono partite complesse queste, sono difficili. Abbiamo affrontato la Sarnese in una gara che possiamo definire secca, come se fosse stata una finale. Abbiamo giocato in casa loro, ad inizio primo tempo ci sta essere poco pimpanti, soprattutto dal punto di vista mentale. Però credo che bisogna fare i complimenti alla squadra, i ragazzi hanno fatto bene, disputando una grande partita. Hanno cercato di contenere per quello che era possibile. A volte queste partite sono anche brutte da vedere e forse la sfida dello Squitieri appartiene a tale contesto. Il risultato maturato al termine della gara non rispecchia la prestazione. È stato un confronto equilibrato anche al ritorno, proprio come avvenuto all’andata. Nel secondo tempo loro hanno fatto un solo tiro in porta, quello del gol: nell’occasione c’è stata una deviazione che ha spiazzato Iandoli. Non possiamo dare la colpa ad Arrulo che l’ha deviata. Quel gol ci ha un attimo spezzato le gambe. Sull’1-1 avremmo potuto segnare, anche quando la Sarnese è passata in vantaggio abbiamo avuto delle occasioni con Pelliccia, Peluso e Carissimi. È stata una giornata storta, gli episodi ci hanno condannati. Ci siamo rimasti male, ma bisogna subito rialzare la testa”.

Con l’ingresso di Evacuo nel secondo tempo, Cabrera e Di Costanzo hanno avuto un compito più semplice, considerando l’attaccante come punto di riferimento in avanti per gli avversari. Poi D’Alessandro si è concentrato a disinnescare la rapidità di Yeboah: “Sapevamo la forza della Sarnese, ci eravamo preparati ad un cambio del genere perché Evacuo non era al 100%, quindi era una sostituzione prevedibile da parte loro. Poteva andare così, ma quel cambio ha “favorito” il Forio perché ha alzato il baricentro e palleggiato di più sulla mediana. Gli avversari hanno cercato di più la palla su Evacuo per lavorare poi sulla velocità degli esterni. Nel secondo tempo siamo stati molto bravi, purtroppo l’episodio è costato caro e ci ha tagliato le gambe nel finale. Bisogna ingoiare il veleno di questa partita, meritavamo di più da questa partita, probabilmente i calci di rigore sarebbero stati più giusti. In campionato si dice che queste sono partite da X, così è stato anche allo Squitieri”.

Tanti minuti di riscaldamento, a bordocampo, per Vincenzi e Carissimi. Mister Iervolino ha spiegato il motivo: “Semplicemente è dovuto dal fatto che siamo arrivati ad oggi con tanti ragazzi a mezzo servizio, quindi i cambi che avevamo pensato sono stati puntualmente fatti, uno alla volta, per problemi di chi era in campo: Filosa ha avuto un crampo, Di Costanzo era lì per uscire, così come Arrulo e Tomasin. Abbiamo rallentato un po’ nelle scelte delle sostituzioni perché volevamo accertarci di come stessero i calciatori in campo”. Per il Forio sarà un weekend inusuale perché il calendario dirà “riposo”.

Con l’esclusione del Casoria dal campionato, i biancoverdi dovranno osservare un turno di stop forzato e scenderanno in campo soltanto alla terza giornata di ritorno. Sull’isola sarà un fine settimane da spettatori interessati, il pensiero però è già rivolto al prossimo impegno. Sarà ancora trasferta per la truppa di Iervolino, attesa dalla Real Aversa al Bisceglia in un vero e proprio scontro tra formazioni in lotta per l’obiettivo della salvezza.