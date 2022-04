Eccellenza. «Contro l’Ischia onoreremo l’impegno»

Cambia la sede di gioco (il “Comunale” di Lusciano al posto dello “Scalzone” di Casal di Principe, già impegnato in precedenza per un torneo giovanile a carattere nazionale) ma non la voglia di concludere il campionato con un’altra soddisfazione dopo quella ottenuta sabato allo “Ianniello” di Frattamaggiore, battendo i nerostellati nonostante una formazione rimaneggiata. In casa Albanova il pensiero è uno soltanto, dal presidente onorario a quello effettivo, dall’allenatore fino al magazziniere: onorare l’impegno anche contro l’Ischia. Dunque nessuna formazione imbottita di under, oppure soluzioni sperimentali e quant’altro: sarà partita vera. Lo abbiamo scritto nei giorni scorsi e lo confermiamo. Tenuto conto di quanto solitamente accade su certi campi in questi periodi, ci va di sottolinearlo. Gli elogi vanno esteri anche all’Ercolanese che a Sant’Antonio Abate avrebbe potuto scansarsi e invece ha dato battaglia fino alla fine, evitando la sconfitta. «Quanto dichiarato circa un mese fa, lo stiamo mettendo in pratica – dice il presidente onorario Francesco Petrillo –. Contro l’Ischia vogliamo chiudere il campionato in bellezza, giocando davanti al nostro pubblico, sperando che ci sia un numero maggiore di spettatori e non le solite limitazioni. Chiuderemo un campionato in cui abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati». Lo spostamento a Lusciano non è il massimo ma non è un problema dipeso dalla società casalese.

Mister Amorosetti è contento della propria squadra che sta onorando l’impegno fino all’ultima giornata. «Credo che bisogna dare merito ai ragazzi per il loro lavoro che stanno svolgendo. In settimana ai ragazzi ho fatto un discorso: quando noi lavoriamo, prendiamo impegni con le società, vogliamo essere rispettati. Per avere rispetto, bisogna rispettare. Anche se questo campionato sta volgendo al termine – ha aggiunto il tecnico – noi abbiamo l’obbligo morale, tecnico, fisico, gestionale di arrivare fino alla fine. Bisogna dare atto ai ragazzi che stanno interpretando questo finale di stagione nel migliore dei modi. Da martedì (ieri per chi legge, ndr) riprenderemo e cominceremo a pensare alla partita contro l’Ischia».

Il presidente Pasquale Caterino, oltre a rivelare che la società sarebbe intenzionata a rilevare un titolo sportivo di categoria superiore («sappiamo che è difficile perché non c’è molta disponibilità»), pensiero che sta facendo anche il Mondragone che punterebbe a quello del Real Agro Aversa, guarda al futuro. «Non ci siamo mai nascosti, abbiamo disputato il campionato che dovevamo disputare. In ottica futura, è nostra intenzione allestire una squadra per competere per i vertici. Siamo una società collaudata, coesa e ben strutturata. Se non riusciremo ad acquisire un titolo – sottolinea Caterino – allestiremo un organico in grado di primeggiare. I ragazzi hanno onorato il campionato fino alla fine e di questo siamo soddisfatti. Si ripartirà dalla base di quest’anno che riteniamo molto buona».

ISCHIA, IERI LA RIPRESA

Dopo due giorni di riposo, ieri pomeriggio l’Ischia ha ripreso gli allenamenti allo stadio “Mazzella”. Tutti a disposizione dello staff tecnico che attende con ansia il prossimo comunicato ufficiale che potrebbe contenere le squalifiche degli under titolari Buono e Montanino. La squadra oggi si allenerà al mattino per consentire agli under di partecipare all’ultima partita della regular season del campionato Juniores. Domani terzo allenamento, venerdì la seduta di rifinitura.