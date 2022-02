Eccellenza. Che bella la giovane Ischia! Sant’Antonio Abate terra di conquista.

Tre trasferte consecutive, sette punti. L’Ischia risponde a Savoia, Napoli United e Frattese, espugnando il “Varone” e interrompendo la corsa di un S.Antonio Abate in salute. Soprattutto per le caratteristiche dei dirimpettai, sarebbe stato difficile replicare la stupenda prova di Frattamaggiore. Era risaputo che la squadra di Criscuolo avrebbe concesso poco all’Ischia con un atteggiamento agonistico più elevato rispetto a quello tecnico.

– foto Marco Baly –

Per restare in piena zona play-off, era importante piazzare un altro colpo esterno e questo è arrivato, in maniera legittima perché l’Ischia non si è mai sottratta alla bagarre: sia prima che dopo il vantaggio, si è proposta varie volte nell’aria avversaria, siglando la rete della vittoria in maniera sì rocambolesca ma con un’azione tutt’altro che frutto del caso. A differenza del Sant’Antonio Abate che avrebbe dovuto spingere di più e mettere paura a Mazzella che invece ha svolto sì e no lo stesso lavoro della domenica precedente. Bravo Montanino a mettere il piedino dopo il capitombolo in area sul tentativo del portiere di fermarlo: un coronamento di una serie di prestazioni ben oltre la sufficienza. Spirito di sacrificio e personalità erano le qualità principali per uscire dal “Varone” con il risultato pieno perché sul piano squisitamente tecnico, tra le due squadre non c’è paragone. L’Ischia è stata brava ad attendere il momento propizio, ha gestito il minimo vantaggio con acume tattico, sostenuta dalla torcida in curva che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Un pizzico di apprensione nei minuti finali, quando Iervolino ha tolto dalla scena prima De Luise e poi Montanino, rischiando di far “abbassare” troppo la squadra. E’ andata bene e dunque testa alla prossima.

SCHIERAMENTI – Iervolino schiera l’undici vittorioso a Frattamaggiore. Mazzella in porta, Florio e Buono sulle corsie, Di Costanzo e Chiariello i centrali. A centrocampo Sogliuzzo con Trofa e Montanino. In avanti De Luise con Castagna a destra e Pistola a sinistra. Criscuolo risponde con l’esperto Alcolino tra i pali; davanti agiscono Cavallini e Vitale, a destra Di Ruocco, a sinistra Montuori. Della Femina il play, con Marigliano e Sorriso V. sui lati. In avanti Sorriso A. con Rizzo a sinistra e Tansella a destra.

LA PARTITA – Ischia subito in avanti. Dopo un pericoloso traversone di Trofa dalla sinistra, al 3’ Castagna riceve in area ma da posizione leggermente defilata manda alto sulla traversa. Ancora Castagna all’8’: calcio piazzato laterale di Pistola, colpo di testa dell’attaccante all’altezza del primo palo e pallone che sorvola non di molto l’incrocio dei pali opposto. Sul capovolgimento di fronte, Rizzo serve in area Tansella che viene anticipato in tuffo da Buono che salva in angolo. All’11’ Sogliuzzo da quasi quaranta metri cerca di sorprendere Alcolino che è leggermente lontano dai pali: pallone che termina un metro alto sulla traversa. Al 18’ abatesi pericolosi: Rizzo innesca Sorriso il cui diagonale risulta troppo largo (pallone sfiorato in scivolata dallo stesso Rizzo); all’altezza del secondo palo sbuca Tansillo che però colpisce l’esterno della rete. L’Ischia cerca di mettere le tende nella metà campo abatese ma deve fare attenzione ai palloni intercettati dai centrocampisti locali che innescano immediatamente Ruocco o Tansillo. I gialloblù si riportano in avanti pericolosamente al 28’: lancio di Di Costanzo per Pistola che dal fondo scodella in area per la testa di De Luise ma Alcolino fa un passo indietro e para. Al 36’ l’Ischia passa. Buona combinazione sulla sinistra, Montanino va via ed entra in area: il centrocampista salta per evitare di scontrarsi col portiere Alcolino che gli sbarra la strada; potrebbero esserci gli estremi per il calcio di rigore ma la palla resta nei paraggi dello stesso Montanino che la tocca in rete da due passi, eludendo l’intervento dei difensori. L’arbitro convalida il gol e i tifosi gialloblù appostati praticamente dietro la porta possono esultare. Il tempo si chiude con Castagna che per poco non approfitta di un pasticcio difensivo del Sant’Antonio.

La squadra di casa inizia il secondo tempo in maniera più determinata, cercando di prendere l’iniziativa con azioni sviluppate sia per vie centrali che sulla sinistra col solito Rizzo. Proteste abatesi all’11’: angolo dalla destra di Di Ruocco, pallone in area per Sorriso A. che però si scontra con Chiariello. L’arbitro fa segno che non c’è alcun fallo. D’Antonio prende il posto di Pistola. Poco dopo, Filosa rileva De Luise. I gialloblù provano ad alleggerire la comunque sterile pressione giallorossa con verticalizzazioni per il veloce trio d’attacco ma il passaggio risulta impreciso o, come al 32’, ci pensa Alcolino ad anticipare D’Antonio in presa. Al 35’ il Sant’Antonio Abate pareggia con Sorriso A. che devia un traversone dalla sinistra di Rizzo ma Chiariello va giù in seguito ad una presunta spinta dell’autore del gol e l’arbitro annulla tra le proteste dello stesso attaccante di casa che, già ammonito, si fa espellere. Iervolino richiama Montanino e inserisce Arcamone. Al 38’ lancio di Sogliuzzo in area per D’Antonio che cerca lo spazio per il tiro ma viene anticipato all’ultimo istante. Al 42’ Arcamone riparte, entra in area ma il mancino è deviato dal dirimpettaio e Alcolino può intervenire. Al 48’ il neo entrato Conte innesca Filosa, tocco dalla sinistra per D’Antonio che però conclude male cercando la soluzione sul palo lontano; poco dopo ci prova Filosa ma il tiro esce alla sinistra di Alcolino. Il S.Antonio non ne ha più. La gara termina e a centrocampo si crea una scaramuccia. Spunta un cartellino rosso all’indirizzo di Trani che non riesce a trattenersi. E’ l’unica nota stonata di una partita che l’Ischia ha quasi giocato in casa grazie alla spinta dei suoi tifosi. Stendiamo un velo pietoso per le “contumelie” piovute dalla tribuna all’indirizzo di ischitani e terna arbitrale dall’inizio alla fine. Mezza pena, comunque: il “Varone” è ancora terra di conquista!

S.ANTONIO ABATE 0

ISCHIA 1

SANT’ANTONIO ABATE: Alcolino, Vitale, Montuori, Della Femina, Cavallini, Marigliano, Di Ruocco F., Sorriso V. (22’ st Esposito), Tansella (24’ s.t. Di Ruocco A.), Sorriso A., Rizzo. (In panchina Salsano, Alfano, Li Gatti, Lombardo, Fortunato, Santarpia, Granato). All. Criscuolo.

ISCHIA: Mazzella, Florio, Buono, Montanino (36’ st Arcamone G.G.), Chiariello, Di Costanzo, Castagna (46’ st Conte), Sogliuzzo, Trofa, De Luise (28’ st Filosa), Pistola (24’ st D’Antonio). (In panchina Di Chiara, Muscariello, Di Sapia, Trani, Pesce). All. Iervolino.

ARBITRO: Tierno di Sala Consilina (ass. Federico di Agropoli e Guerra di Nola).

MARCATORE: 36’ pt Montanino.

NOTE: angoli 6-3 per il S.Antonio Abate. Ammoniti Montuori, Sorriso V., Montanino, Sorriso A., Buono, Marigliano, Cavallini. Espulsi al 35’ st Sorriso A. per doppia ammonizione e a fine partita Trani. Durata: p.t. 46’, s.t. 50’. Spettatori 250 circa di cui 60 ischitani.