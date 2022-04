Eccellenza. Castagna: «Testa, cuore, gambe: dai Ischia!»

Quel che è fatto, è fatto. Inutile rinvangare il passato. Inutile e deleterio pensare a quanti punti sono stati persi per strada, a cui tuttavia bisognerebbe anche aggiungere quelli conquistati con un pizzico di fortuna. Il campo da sempre è giudice insindacabile, con i torti e i favori che nella stragrande maggioranza delle occasioni si compensano. Se ad esempio c’è rammarico per il pareggio subito a Ercolano al novantesimo, anche il Barano può rammaricarsi di aver visto sfumare due punti tra andata e ritorno per aver perso entrambi i derby in pieno recupero.

Se c’è rammarico per la vittoria sfuggita di mano a Torre Annunziata proprio ad una manciata di secondi dalla conclusione, bisogna mettere sul piatto la partita d’andata coi biancoscudati di Carannante e qualche vittoria sofferta come ad esempio la prima di campionato in casa del Napoli Nord o a Fondobosso contro Frattese e Mondragone. L’Ischia chiude al quarto posto, una posizione che avevamo pronosticato ad inizio della stagione, anche se in virtù dei problemi sopraggiunti in casa Frattese nel girone di ritorno, era lecito immaginarsi una chiusura di regular season al terzo posto, andato appannaggio del Napoli United che presentava Diego Maradona Jr per la prima volta su una panchina di una squadra di categoria.

Un quarto posto che significa andare a giocare domenica 1 maggio in casa del San Marzano di Liccardi e Meloni, di La Montagna e Marotta, quasi sicuramente ad Angri perché lo “Squitieri” di Sarno è occupato da Palmese-Puteolana, valevole per la poule promozione. L’Ischia sarà costretta a vincere se vorrà proseguire la sua avventura nei play-off.

All’indomani dell’ultima di campionato, uno dei calciatori più rappresentativi dell’Ischia, Luigi Castagna, ha espresso il proprio stato d’animo sulla pagina personale di Facebook. «Termina un’ altra stagione calcistica dove si sarebbe potuto fare di più ma è inutile adesso guardare il passato. Ora ci saranno solo battaglie da VINCERE se si vuole raggiungere l’obbiettivo ambito da tutti. Testa. Cuore. Gambe. DAI ISCHIA». Poche ma significative parole che testimoniano come i gialloblù non abbiano alcuna intenzione di mollare, benché consapevoli della difficoltà che comporta la trasferta di domenica prossima. Si affronterà una vera e propria corazzata che però, fin dalla finalissima regionale di coppa, ha denotato qualche punto debole che andrà attentamente studiato a partire da oggi, quando la squadra riprenderà gli allenamenti.