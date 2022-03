Eccellenza. Castagna, l’Ischia ha bisogno di te

L’Ischia è con un piede e mezzo nei play-off. La vittoria conquistata domenica scorsa nel derby col Real Forio ha significato tanto perché ormai ha la quasi certezza di disputare la coda di campionato. Quattro punti nei prossimi tre match dovrebbero essere sufficienti per gli uomini di Iervolino. Una volta “dentro”, però (ad essere in ritardo sono le concorrenti del girone A, ricordiamo che accedono le due migliori quarte dei tre gironi), i gialloblù in queste ultime tre giornate dovranno provare a scalare qualche posizione.

A causa dei rinvii causa Covid prima di Real Forio-Frattese (recupero il 6 aprile), poi di Frattese-Barano e soprattutto Neapolis-Savoia (recuperi il 13 aprile), un riallineamento della classifica si avrà soltanto alla vigilia dell’ultima di campionato. Per questo motivo, e lo ribadiremo fino a fine stagione, non si può parlare di campionato regolare perché la sbandierata contemporaneità non c’è stata nella maniera più assoluta (questo vale in testa così come in coda).

Oltre a vincere domenica in casa del Barano, l’Ischia sarà costretta a fare bottino pieno anche nell’ultima casalinga contro il Napoli United, condizione quasi essenziale per concludere la fase regolare quanto meno alle spalle del Savoia, che ben difficilmente domenica prossima si farà spaventare dal Mondragone (gli oplontini giocheranno a Maddaloni e chiuderanno al “Giraud” contro il S.Antonio Abate).

Per continuare a cullare il sogno del secondo posto – impresa ardua ma non impossibile – l’Ischia deve allungare ulteriormente la striscia positiva, facendo “filotto” e sperando in un passo falso del Savoia. Per mantenere il ritmo da primato che i gialloblù stanno imprimendo da oltre due mesi, c’è bisogno del “clean sheet” come quelli nel derby di domenica scorsa ma anche di una media-gol che garantisca un finale di stagione entusiasmante. In questo girone di ritorno c’è stata l’impennata di Massimo De Luise, autore di quattro gol, l’ultimo dei quali contro la sua ex squadra.

Nell’Ischia vanno a segno difensori e centrocampisti, ormai sono pochi i calciatori della rosa di prima squadra a non aver ancora centrato il bersaglio, ma è chiaro che ci si aspetta sempre la stoccata vincente dell’attaccante principe dell’Ischia che si chiama Luigi Castagna. Un vero trascinatore nel girone d’andata, così come non si può dimenticare il suo apporto del mini-campionato della scorsa stagione. Finora undici i gol siglati dall’attaccante foriano. Castagna non va a segno su azione da otto giornate, oltre due mesi, precisamente dal 23 gennaio scorso quando l’Ischia pareggiò (1-1) al “Solaro” di Ercolano. Era la seconda giornata del girone di ritorno e Castagna realizzò la rete del momentaneo vantaggio, con i gialloblù che poi subirono il pareggio di Menna al 90’. Da allora un solo gol, su calcio di rigore, tre settimane fa al “Mazzella” contro la Maddalonese. Nel mezzo qualche assist importante, prestazioni sempre al di sopra della sufficienza, ma a 270’ dalla fine i gol di Castagna saranno bene accetti…