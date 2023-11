Eccellenza. Capri-Real Forio 2-2. Pari e un po’ di rammarico, il Forio riprende il cammino

Una partita difficile, una trasferta insidiosa e che metterà alla prova tutte le squadre del girone. Per viaggio, qualità degli avversari e dimensione del campo. Il Real Forio risponde e, seppur con una prestazione non brillante, conquista un punto a Capri nel match di marca isolana. Il gruppo di Angelo Iervolino, dopo due uscite a vuoto e un pizzico di sfortuna nella sfida precedente in campionato al Calise, torna a muovere la sua classifica.

Non una prova perfetta ed impeccabile per i biancoverdi al San Costanzo: dopo il vantaggio firmato Filosa, la squadra regge alla prima reazione dei padroni di casa. Tuttavia, le disattenzioni in fase di non possesso e qualche episodio arbitrale discutibile cambiano l’andamento del confronto. La compagine di Felice Rea ribalta il punteggio con le reti di Giliberti e Tassiero, ci pensa Sogliuzzo ad evitare un’altra beffa per la sua squadra. Occasioni, capovolgimenti e gol: la sfida di Capri offre spettacolo e divertimento, ma restituisce qualche situazione su cui il Forio dovrà lavorare ulteriormente. Certo, Iervolino arriva al San Costanzo con qualche cerotto di troppo e con una coperta corta a centrocampo.

I ragazzi replicano alle difficoltà e all’emergenza con cuore, carattere, grinta e idee. Gli ingredienti però non bastano perché il menù è rovinato da qualche imperfezione nel servizio. A pesare anche le fatiche di Coppa Italia, da lunedì si apre però una settimana importante per il club di Luigi Amato. Diventa d’obbligo ritrovare il bottino pieno per migliorare un classifica che non premia la bontà del lavoro svolto finora e le qualità, morali e tecniche, all’interno dello spogliatoio. Il Forio è chiamato a chiudere un novembre altalenante nel migliore dei modi: si parte dalle cose buone viste sull’isola dei Faraglioni per migliorare poi gli aspetti che non hanno convinto negli ultimi 90’.

LA GARA

Francesco Fiorillo | Il Real Forio torna a far punti e a muovere la sua classifica. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, la squadra di Angelo Iervolino riprende la sua marcia e, al San Costanzo, conquista un punto contro il Givova Capri Anacapri. La sfida di marca isolana regala spettacolo, gol e ribaltoni: non mancano infatti le emozioni, ma al triplice fischio i biancoverdi devono ancora rimandare l’appuntamento con la vittoria. Soltanto un buon pareggio, considerate le difficoltà del confronto e la qualità degli avversari, per gli ospiti, reduci anche dall’impegno infrasettimanale con la Scafatese in Coppa Italia. Proprio come accaduto lo scorso marzo, il match va in archivio con il punteggio di 2-2. Il team di Luigi Amato si presenta in trasferta con Iandoli tra i pali, Tomasin che sostituisce l’infortunato D’Alessandro a destra, Boussaada accanto a Cabrera in zona centrale e Pistola sulla corsia mancina.

A centrocampo c’è il solito Sogliuzzo, con Di Meglio e Pelliccia a supportarlo. In avanti Filosa e Guatieri affiancano Musso, scalzato Di Costanzo che parte dalla panchina. Pronti, via e subito occasione per i padroni di casa con una punizione calciata da Ciranna e terminata larga rispetto al bersaglio. Meglio la compagine di Felice Rea in avvio con un nuovo squillo al 7’ di Navarrete, la conclusione però risulta imprecisa. Al 16’ si sblocca la sfida in favore del Forio. Guatieri sfrutta un errore di Quadro in disimpegno, ruba il pallone con l’aiuto di Musso e serve Filosa che, con il tap-in, non sbaglia. Il gol sembra accendere la truppa di Iervolino che si riporta dalle parti di Torino con una botta di Musso, respinta dalla retroguardia.

Al 22’ primo scricchiolio della linea arretrata: sugli sviluppi di una rimessa laterale, la palla danza in area di rigore e giunge dalle parti proprio di Quadro che si coordina con il destro, ma manda alto da posizione defilata. Sale l’intensità della formazione locale con un tentativo di Cacciottolo che si spegne tra i guantoni di Iandoli, bravo a disinnescare in due tempi. Alla mezz’ora Sogliuzzo si incarica della battuta di una punizione, la traiettoria scavalca la barriera e finisce alta rispetto allo specchio di porta. Al 34’, in ripartenza, Cacciottolo gioca in maniera rapida per Navarrete: il numero 7 entra in area e con il sinistro incrocia, Iandoli c’è. Al 44’ sprint ancora di Navarrete, questa volta sulla fascia opposta.

L’esterno d’attacco controlla a seguire e mette al centro, Giliberti irrompe e, in anticipo da due passi, trova il pari. Il primo tempo va in archivio con i tentativi di Sogliuzzo da una parte e dell’ex Napoli United dall’altra. In avvio di ripresa il Givova Capri Anacapri entra in campo con maggiore determinazione e ribalta la situazione. È il 48’ quando Iandoli perde il pallone in uscita e Navarrete calcia a botta sicura, Cabrera salva sulla linea. Sugli sviluppi del corner seguente, Tassiero raccoglie il pallone al limite e con una sassata fulmina l’estremo difensore ospite. Proteste del Real Forio in occasione del vantaggio avversario, l’azione che porta all’angolo sembra essere viziata da un fallo sul portiere, non ravvisato però dalla terna arbitrale. La reazione degli uomini di Iervolino porta la firma di Pelliccia con un destro che si spegne sul fondo, sul versante opposto è Giliberti a chiamare in causa Iandoli dopo una manovra corale e veloce della compagine di Rea.

Gli ospiti ci riprovano con Filosa, ma il 2-2 arriva al 58’ con Sogliuzzo. Il centrocampista fa suo il possesso, si aggiusta la palla da oltre venti metri ed esplode il destro: Torino non è impeccabile e la parabola finisce in rete. Il Forio continua a costruire, nonostante il guizzo del pareggio. Ci prova Tomasin al 62’ senza successo, grande chance invece per Musso poco dopo, ma il centravanti non riesce a deviare un traversone dalla destra. Le repliche del Capri sono affidate al solito Navarrete, in due situazioni differenti al 73’ e al 76’, e a Giliberti al 77’. Non mancano ulteriori fiammate nelle battute conclusive del match, le due squadre continuano a giocare a viso aperto ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio. Un punto quindi in esterna, i biancoverdi avranno una settimana a disposizione per ritrovare energie nuove e per preparare la sfida all’Ercolanese.



IL TABELLINO: CAPRI ANACAPRI – REAL FORIO 2-2

Givova Capri Anacapri: Torino, Quadro (59’ De Marino), Gaye, Tassiero, Oliva, Cavallini, Ruggiero (43’ Izzo), Navarrete (89’ Solitro), Ciranna, Cacciottolo (93’ De Marzo), Giliberti (77’ Buondonno). A disp.: Sacchettino, Esposito, Luongo, Nije. All.: Rea

Real Forio: Iandoli, Boussada, Tomasin, Sogliuzzo, Pistola, Guatieri (84’ Arcamone), Di Meglio (84’ Peluso) Pelliccia (65’ Arrulo), Cabrera, Filosa, Musso (77’ Di Costanzo ’00). A disp.: Musella, Accurso, Sirabella, Di Costanzo ’96, Iaccarino. All.: Iervolino

Arbitro: Alfonso Alfieri di Nola

Assistenti: Freda e Sgariglia

Marcatori: 16’ Filosa (RF), 44’ Giliberti (GCA), 48’ Tassiero (GCA), 58’ Sogliuzzo (RF)

Ammoniti: Cavallini (C), Filosa, Iandoli, Musso, Boussada, Cabrera, Di Meglio (RF)

Angoli 5-3