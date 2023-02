Eccellenza. Capri-Ischia, Buonocore: “Siamo stati un po’ molli…”

Un banco di prova affrontato, superato con qualche difficoltà e portato a casa col massimo dei voti. L’Ischia non si arrende, malgrado le insidie che il lungo percorso può riservare. E, invece, la capolista si conferma tale, manda un nuovo e pesante segnale alle inseguitrici. Anche Capri si tinge di gialloblù, dopo un derby delle isole in bilico per novanta e più minuti di gioco. I padroni di casa, ben allenati da Gennaro Monaco e a caccia di punti salvezza, mettono alle corde gli ospiti e passano in vantaggio nel finale di primo tempo. Una frazione giocata sottotono dagli uomini di Enrico Buonocore che, con un cambio di schieramento, ribaltano tutto nella ripresa.

E le parole del mister, al triplice fischio, sono al miele per i suoi ragazzi. Il tecnico, infatti, commenta la prestazione, ma si sofferma soprattutto sulla capacità della squadra di andare a conquistare l’intera posta in palio. Un rettangolo verde non all’altezza delle peculiarità tecniche, una compagine avversaria pronta a mordere sulle caviglie. L’Ischia risponde bene, strappa il bottino ai cugini e mantiene la marcia in classifica. Così Buonocore al termine del match: “Abbiamo fatto fatica, loro ci hanno buttato la palla lunga e in queste situazioni andiamo un po’ in difficoltà, non siamo riusciti ad accorciare. Nel primo tempo, hanno vinto tanti contrasti e sono sempre arrivati primi sul pallone. Siamo stati un po’ molli, loro hanno disputato un primo tempo migliore del nostro e sul gol abbiamo perso il possesso fuori area. Nella ripresa abbiamo fatto un po’ meglio, abbiamo avuto una reazione, ma anche rischiato. La reazione è stata importante, siamo riusciti a ribaltarla anche se non è stato facile, questo campo non ci aiuta come caratteristiche di squadra. Siamo contenti, la vittoria è importante e siamo riusciti ad ottenerla.

Giocare sulle fasce? Dipende tutto dalla circolazione, se rapida o lenta, sulle corsie. Il campo è molto stretto, quindi gli avversari sono stati pronti a pressare. Non è stato facile. Poi ci siamo messi a fare il 4-4-2 perché col modulo di partenza gli attaccanti sono stati lontani e non sono riusciti a dialogare. Nel secondo tempo, con due giocatori vicini, siamo andati meglio.

Sono partite che ci possono far vincere il campionato? Me lo auguro. Il girone di ritorno è molto difficile per tutti, dare continuità di risultati e venire qui a vincere non è facile perché il Capri ha una buona squadra e deve raggiungere la salvezza. Ogni partita per gli avversari è una in meno e quindi sanno che devono fare più punti possibili per tirarsi fuori. Per me questa vittoria vale doppio perché è molto importante. Sapevo sarebbe stato difficile, si è rivelato tale. Questi ragazzi sono stati bravi, hanno accettato anche i duelli. È stata più una partita di quantità che di qualità, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e siamo riusciti a vincere.

Tifosi? Uno spettacolo, è stato bellissimo averli. Sono contento perché tanta gente è arrivata da Ischia per sostenerci, tornare a casa con una vittoria mi fa felice due volte. Il successo va dedicato ai tifosi perché sono stati incredibili, li ringraziamo veramente”.