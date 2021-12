Eccellenza. Cantelli regala un punto al Real Forio

Grazie ad un guizzo di Cantelli ad un quarto d’ora dalla fine, il Real Forio interrompe la serie di sconfitte (sei di fila), muovendo finalmente la classifica. Non era facile contro un Neapolis che da diverse giornate mette in difficoltà chiunque con la propria aggressività. I biancoverdi sono stati bravi a mantenere i nervi saldi dopo il momentaneo vantaggio siglato da Esposito ad inizio di ripresa.

Al “Vallefuoco” di Mugnano ieri si è disputato il recupero della undicesima giornata. L’incontro fu rinviato nell’ultimo week end di novembre per via delle avverse condizioni meteo che portarono al rinvio di tutte le gare relativi alle squadre isolane. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, con poche occasioni degne di nota, c’è stato il botta e risposta nella seconda parte della gara. Esposito porta in vantaggio i padroni di casa; Cantelli risponde poco dopo la mezz’ora. Positiva la prestazione del Real Forio che ha giocato con personalità e carattere.

SCHIERAMENTI – Nel Neapolis è assente il portiere Bardet. Tra i pali c’ è il giovane Chiariello. Esposito S. e Lanzillo i centrali, Caianiello e Terribile i terzini. Galasso il play, Festa e Riccio sui lati. In avanti Esposito G. e Barretta a sostegno di Catena. Nel Real Forio, mister Leo sostituisce lo squalificato Sirabella con Capuano, nel ruolo di esterno basso a destra. Sull’altra corsia c’è Accurso. Mangiapia e Iacono compongono la coppia difensiva centrale davanti al portiere D’Errico. In mediana, capitan Di Spigna con Capone e l’under Vaiano. In avanti Jelicanin è il riferimento centrale, con Castaldi a destra e Cantelli a sinistra.

LA PARTITA – La gara è frizzante sin dai primi minuti: Castaldi, affrontato con le maniere forti, finisce giù in area di rigore, ma per il direttore di gara è tutto normale. Il Neapolis risponde immediatamente: su lancio lungo di Lanzillo, Cotena si invola verso la porta avversaria e calcia, D’Errico in uscita risolve. La partita si mantiene divertente. Il Neapolis impiega la solita determinazione e grinta, mentre il Real Forio ragiona e, una volta fatto sfogare l’avversario, viene fuori. Intorno alla mezz’ora, Jelicanin serve Cantelli sulla sinistra, la “Pulce” si invola verso la porta avversaria e batte Chiariello ma la bandierina dell’assistente di linea è alta. La segnalazione dell’assistente andrà rivista con attenzione, posto che la sensazione live, dal rettangolo di gioco, sembrava dire ben altro. Passano due giri di lancette ed i biancoverdi sono ancora pericolosi. Il cross dalla sinistra di Cantelli viene intercettato da un giocatore locale (ad avviso di qualcuno con la mano), la palla arriva a Jelicanin che in sforbiciata cerca la via del gol: Chiariello si rifugia in angolo. E’ proprio su quella corsia, la sinistra, che il Real Forio spesso mette in difficoltà la squadra locale. La prima frazione di gioco, però, non riserva altre emozioni. Da segnalare che, intorno alla mezz’ora del primo tempo, mister Leo perde Mangiapia. Per il roccioso difensore biancoverde, sostituito da Saurino, probabile un problema muscolare.

La ripresa si inaugura con una grande occasione per Jelicanin, che calcia al termine di una bella azione del Real Forio, ma Lanzillo si immola per concedere solo il calcio d’angolo agli ospiti. Al 9’ i padroni di casa passano in vantaggio: Cotena è altruista e dalla destra mette in mezzo una palla che Giovanni Esposito deve solo spingere in porta. Dopo il vantaggio, il Neapolis ha più di una occasione per raddoppiare, ma D’Errico e la retroguardia biancoverde si salvano. Il Real Forio non resta a guardare e con Arezzo ha una buona occasione per pareggiare. Il Neapolis si presenta davanti a D’Errico con Cotena, ma D’Errico risolve. Isolani ancora ad un passo dal pareggio con una ghiottissima occasione capitata all’under Arezzo che, a tu per tu con Chiariello, non riesce a ristabilire la parità. Il gol è nell’aria ed arriva al 31’: Chiariello respinge la prima conclusione di Martiniello ma nulla può sulla ribattuta ravvicinata di Cantelli. E’ il gol che fissa il risultato sull’uno a uno. Nei minuti conclusivi entrambe le squadre provano a portare a casa la vittoria, ma al triplice fischio è perfetta parità.

LEO: PERSA UNA BUONA OPPORTUNITÀ

Flavio Leo al 91’ non può essere soddisfatto del risultato, visto che un pareggio lascia inalterate le distanze dallo stesso Neapolis: «Penso che abbiamo perso una buona opportunità. Gli avversari nel complesso erano alla nostra portata. Ma per come è andata la gara, avendo dovuto rimediare al gol subito a inizio ripresa, alla fine è andata bene. Era importante non perdere».

ERCOLANESE SU MANGIAPIA – L’assenza di Fiorentino in questa trasferta è scaturita da un momento di tensione scaturito all’indomani della sconfitta di Maddaloni. Nessun problema fisico come riportato ieri. Nel frattempo c’è una società che avrebbe messo gli occhi su Mangiapia, il difensore che ieri peraltro è uscito per infortunio. Si tratta dell’Ercolanese che ha bisogno di un centrale esperto.

CIRELLI OGGI? – Nella giornata odierna al “Calise” è atteso Cirelli. L’attaccante ex Barano, Arzanese e Pianura, svincolatosi dalla Palmese, è stato contattato nei giorni scorsi. Cirelli però è appetito anche da altri club tra cui la Maddalonese.

NEAPOLIS 1

REAL FORIO 1

NEAPOLIS: Chiariello, Esposito S., Lanzillo, Galasso (43’ s.t. Peluso), Riccio, Terribile, Festa, Esposito G. (Sarnataro), Caianiello (Piscopo), Catena, Barretta. (

A disp: Esposito S. II, Giorgio,De Francesco, Balzamo, Varsallona, Pirone. All. Peluso

REAL FORIO: D’Errico, Iacono, Capuano, Di Spigna, Mangiapia (31’ Saurino), Capone, Cantelli, Jelicanin (22’ s.t. Martiniello), Castaldi (1’ s.t. Arezzo), Vaiano (1’ s.t. Granato), Accurso). (In panchina Quiriti, De Luise, Aiello, Lubrano). All. Leo

ARBITRO: sig. Valerio Esposito di Ercolano (ass. Adinolfi ed Imperatore)

MARCATORI: 9’ s.t. Esposito G. (N); 31’ s.t. Cantelli (RF).

NOTE: angoli 6-3 per il Neapolis. Ammoniti Riccio (N); Castaldi, Mangiapia, Martiniello, Saurino. Durata: p.t. 48’, s.t. 50’. Spettatori 100 circa.