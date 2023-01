Eccellenza. Buonocore: “Una partita straordinaria. E sabato ci aspetta una gara importante”

Enrico Buonocore, allenatore dell’Ischia, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta contro l’Acerrana. Diversi gli argomenti trattati dal tecnico che si è soffermato sulla strepitosa prestazione della sua squadra, sulla vittoria contro i granata e sull’importanza del prossimo turno sul campo dell’Albanova. Breve passaggio anche sulla posizione di Trofa e sulla prova di Simonetti:“I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, facciamo i complimenti e non andiamo sul particolare. Sabato ci aspetta un’altra partita importante, oggi dopo i primi gol abbiamo gestito. Credo che in Eccellenza ci siano poche squadre capaci di giocare così e offrire queste prestazioni. È tutto merito dei ragazzi, non andiamo a trovare piccolezze.

Vittoria nonostante le assenze di Brienza e Mattera, è una grande squadra? Sì, ho una squadra forte. Mi hanno messo a disposizione una squadra molto forte, con tutti ragazzi di livello alto e quindi è normale che ci siano 8/9 ragazzi che stanno giocando più partite degli altri. Avevamo fuori Brienza, Mattera e Matarese, anche Gemito si è allenato due giorni e quindi ha giocato ancora Mazzella. Oggi la prestazione è stata importante, ero preoccupato perché si giocava dopo quindici giorni ed era una gara che stavamo aspettando per metterci a più tre. Questi ragazzi sono stati straordinari, è stata una partita di intensità, di qualità e di gioco. Il primo tempo è stato bellissimo, nel secondo tempo è calato il ritmo dopo il terzo e il quarto gol, ma è normale. La squadra oggi va elogiata, nei primi venti minuti abbiamo gestito la palla quasi sempre, però non siamo stati pericolosi.

Contro un avversario che si è difeso, ci è voluta una grande azione per sbloccare il match. Sono contento perché abbiamo giocato da squadra, ora pensiamo all’Albanova. In Coppa contro l’Acerrana abbiamo pagato dazio per la gestione, negli ultimi venti minuti ci abbiamo capito poco e ci hanno fatto quattro gol. Oggi sono molto contento, da domani dobbiamo lavorare perché fra tre giorni abbiamo un’altra sfida difficile. L’Albanova, secondo me, è al livello nostro come qualità e come organico, sarà importante. La corsa verso Trofa? Ogni tanto discutiamo della sua posizione quando lo faccio giocare largo a destra, ci serve in quella posizione perché è un giocatore di inserimento. Con Simonetti sono stati veramente bravi e hanno sviluppato una manovra incredibile, Ciro ha delle accelerazioni che cambia il volto della partita. Ci sono pochi giocatori come lui in queste categorie, come accelerazione e tecnica. Voglio vedere una squadra che faccia la partita e giochi in avanti, con l’Albanova mi aspetto una partita aperta e bella. Entrambe giocano bene e hanno elementi forti.

Conterà molto la condizione fisica e mentale. Dobbiamo avere sempre l’atteggiamento di andare ad affrontare le partite, siamo nati per giocare all’attacco e dobbiamo finire così. Personalità e carattere sono alla base di questo gruppo, non sono io che ho trasmesso grinta perché ho dei giocatori molto forti per questa categoria. Siamo partiti per fare un buon campionato, adesso siamo primi e il percorso è ancora molto lungo. Ci sono avversarie altrettanto forti. Noi siamo consapevoli di essere una buona squadra che se la giocherà fino alla fine. Siamo sulla strada giusta, questa è la cosa più importante perché è un gruppo che si allena bene e sta bene insieme. È la cosa più importante. Al di là dell’allenatore, i meriti vanno ai giocatori. Se non hai elementi bravi, fai fatica”.