Eccellenza. Buonocore e l’Ischia: amore vero

«L’Ischia ha chiamato, sono ischitano, per anni da calciatore ho portato il nome di Ischia su tutti i campi, ho risposto presente pur sapendo di avere una grande responsabilità nell’anno del centenario». E’ l’Enrico Buonocore-pensiero nella prima conferenza stampa della stagione, alla vigilia del primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. Contro il Real Forio di “Billone” Monti, altra icona del pallone in gialloblù. «Dobbiamo cercare di fare un campionato come l’anno scorso, se possibile migliorarlo».

L’arrivo di Buonocore come allentore ha infiammato la tifoseria, spesso esigente e questo il neo allenatore gialloblù lo sa bene. «Conosco l’ambiente, conosco il pensiero che hanno i tifosi. Adesso sono l’allenatore ma fino a due mesi fa ero un tifoso dell’Ischia. So cosa si aspettano i tifosi, faremo di tutto per accontentarli. Poi sarà il campo che ci dirà se siamo all’altezza o no».

Buonocore è soddisfatto della rosa o manca ancora qualcosa a questa comunque rinnovata Ischia? «Abbiamo più o meno preso tutto quello che volevamo – continua Buonocore –. Con il d.s. Lubrano siamo stati in contatto per un mese. Mario ha conoscenze del calcio campano, dei calciatori che ci sono in regione. Io vengo da una realtà diversa, stavo in Romagna. Secondo me Lubrano ha allestito una squadra abbastanza equilibrata, forte, ma dobbiamo lavorare per cercare di migliorarla. Siamo completi per il 95%, a metà campo e davanti siamo a posto. Manca un difensore perché i centrali sono tre, con Muscariello che è rientrato da poco. Si pensava che si dovesse operare ma questa ipotesi è stata scongiurata. Comunque un altro giocatore in quella zona del campo ci occorre».

Il “Sommo Poeta” della pedata ischitana è solo un po’ rammaricato per i pochi test pre-campionato, per il resto non si lamenta. «Abbiamo cambiato molto, finora stiamo lavorando bene, l’unico problema avuto in questa fase di preparazione è la mancanza di amichevoli, fatta eccezione per quella di Pozzuoli. Non siamo riusciti a farne altre. Al di là di tutto, abbiamo svolto buoni allenamenti, sono soddisfatto della preparazione. Poi si sa che la condizione te la dà il campo. Nel complesso mi ritengo contento».

«COPPA IMPORTANTE» – Domani prima di coppa Italia contro il Real Forio. Che Ischia si aspetta? «Per noi comincia un percorso. La coppa è importante come il campionato – sottolinea Buonocore –. Gli obiettivi sono due: arrivare quanto più in alto è possibile in campionato e arrivare fino in fondo in coppa perché è una strada alternativa per fare il salto di categoria. Mi aspetto una partita difficile, è pur sempre la prima. Dobbiamo provare a fare una partita discreta perché la condizione non è sicuramente al cento per cento visto che ci stiamo allenando da tre settimane».

Facciamo un tuffo nel passato: cosa prenderebbe Buonocore dell’Ischia che vinse, con lui punto di riferimento, il campionato di Eccellenza 2005/06? «Prenderei Corso, Covilo, Accurso, Mattera, Rea, Manzo, Formidabile, Tomeo, Capuozzo, Di Spigna, Musella e Buonocore…».

«TROIANO SPECIALE» – A Enrico Buonocore manca un po’ un personaggio come Enzo Troiano, condottiero di quella memorabile stagione? «Ogni tanto ci sentiamo, anzi devo chiamarlo. E’ rimasto un grande tifoso dell’Ischia. Quando parliamo, vengono fuori sempre bei ricordi. Il mister è l’uomo che in quell’annata risolse tanti problemi. Lui è stato determinante per noi, grande conoscente di calcio e della categoria – dice Buonocore con un pizzico di nostalgia –. Per me è stato un punto di riferimento molto importante in quel periodo. Dopo c’è stato un periodo che le cose non sono andate bene e con lui c’è sempre stato un bel confronto. E’ una persona che porto nel mio cuore».

BIGLIETTO EURO 5,00

Ischia-Real Forio di coppa Italia, in programma domani al “Mazzella”, inizierà alle ore 16.00. Il biglietto d’ingresso costa Euro 5,00. Ingresso gratuito per gli abbonati e per gli spettatori under 14.