Eccellenza. Buonocore: “Dobbiamo solo abbassare la testa a chiedere scusa alla gente”

Enrico Buonocore non scappa dalle sue responsabilità, incontra i cronisti dopo la sconfitta amara di Acerra e commenta così questa scoppola di 4-1 dell’Arcoleo: “Non lo so. Non me lo so spiegare perché è stata una partita sotto controllo in tutti i modi. E’ arrivato questo gol su una palla lunga”

“Abbiamo fatto – continua l’allenatore gialloblu – tutti gli errori possibili. Forse non ci siamo ancora resi conto dove siamo, chi siamo e come giochiamo: siamo in eccellenza. E continuo a dirglielo e a dirglielo. Insomma, sono due settimane. E in tutto questo, nel primo tempo siamo arrivati sette o otto volte sul fare il due a zero. Adesso dobbiamo preparare la partita per domenica e bisogna capire bene cosa bisogna fare. E’ importante capire in questi due giorni cosa è successo perché io non l’ho ancora capito”.

A chi gli chiede se l’Ischia ha avuto un blackout o altro, Buonocore risponde: “Non credo proprio. Non abbiamo fatto niente ancora – sottolinea Buonocore -, abbiamo giocato cinque o sei partite. Non è quello, è proprio quello che siamo riusciti a fare in 10 minuti. Abbiamo subito palle lunghe e palle da 40 metri che se leggono da lontano e non le abbiamo gestite. In questo momento dobbiamo solo abbassare la testa a chiedere scusa alla gente”.