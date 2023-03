Eccellenza. Buonocore: “Abbiamo fatto una grande partita”

Soddisfazione sul volto, gioia per la prestazione enorme della sua squadra. È questa l’espressione di Enrico Buonocore al termine della partita vinta contro il Casoria. L’Ischia si conferma la formazione più completa e continua, a valorizzare la tesi la posizione di classifica sempre più importante. Il primo posto non cambia, la distanza dalle altre sì: i gialloblù, con la maiuscola prova del San Mauro nello scontro diretto, allungano in vetta. E il mister non può far altro che complimentarsi con i suoi: “Abbiamo fatto una grande partita, ma lo sapevo perché in queste gare viene fuori realmente quello che siamo e quindi i ragazzi sono stati fantastici, come tutto l’anno ma col Casoria ancora di più. Era una partita molto difficile contro una squadra molto organizzata, fino alla sconfitta con l’Albanova aveva vinto tutte le partite dopo l’andata persa contro di noi. Ha fatto un cammino straordinario, questo non toglie merito agli uomini di Perrella che stanno disputando un grande campionato, ma l’Ischia è stata più forte in tutti i sensi”.

Sul valore dei reparti e sulla doppia fase di gioco: “Le sostituzioni sono un valore aggiunto, abbiamo tanti ragazzi che stanno giocando di meno ma quando entrano sono sempre determinante, nelle fasi delle partite dove abbiamo bisogno dei giocatori che entrano. È un gruppo granitico, nei momenti importanti viene fuori e questo vuol dire avere grande carattere. Sono molto contento, ci sono tanti ragazzi di Ischia e per me è motivo d’orgoglio. I quattro difensori hanno fatto un’ottima prestazione, sono stati fantastici. Matute ha fatto una grande partita, così come Trofa. Quelli chiamati a compiti più difensivi hanno fatto molto bene, sono stati attenti, come sempre. Qualche volta può capitare l’errore, ma è normale, succede in Serie A: questi ragazzi sono fantastici, torniamo a casa felici”.

Poi, uno sguardo al futuro e ai prossimi impegni in programma per la capolista: “Sicuramente era molto importante, abbiamo fatto qualche punto più del girone d’andata e in questo momento mancano ancora sette partite con ventuno punti disponibili. Abbiamo fatto i conti di quanto ci manca ancora (ride, ndr), siamo a buon punto. Ci sono altri scontri diretti e delle partite da fare, era importante distaccare il Casoria perché da qui alla fine ha il calendario un po’ più agevole di tutte contro squadre salve o che lottano per la permanenza nella categoria. Queste partite non le hanno mai sbagliate, quindi era molto importante allungare sul Casoria. Guardiamo partita per partita. Da martedì ci prepariamo la settimana per giocare il derby. Siamo questi da inizio anno, dobbiamo avere questo tipo d’atteggiamento. Quando non siamo riusciti a mostrarci per come siamo è dovuto anche alla bravura delle avversarie nel metterci in difficoltà. Il concetto e l’approccio sono sempre gli stessi, con la volontà di difenderci nella metà campo avversaria. Col Casoria, i ragazzi sono stati incredibili”.

Sull’esodo della tifoseria, Buonocore non ha dubbi: “Ischia è questa, dobbiamo sapere che c’è una società alle spalle molto importante. Si può aprire una realtà molto importante per l’isola perché avere una squadra di calcio importante fa conoscere ancora di più il nostro territorio, è l’isola più bella del mondo”.