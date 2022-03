Eccellenza. Brutto Real, la Puteolana domina

Un brutto Real Forio facilita il compito alla Puteolana che conserva un distacco abissale sulla coppia Napoli United-Savoia. I biancoverdi, benché di fronte avessero la squadra più forte del girone, hanno avuto un atteggiamento poco propositivo, mettendo raramente in difficoltà la difesa flegrea. La capolista, per tutta la durata della ripresa con un uomo in meno, ha dapprima raddoppiato e poi dilagato.

Infatti, la squadra di Marra ha sbloccato il risultato nel primo tempo con De Simone e nella ripresa, nonostante l’ inferiorità numerica (espulso Marigliano per doppio giallo), ha trovato la via del gol per due volte dal dischetto. In casa Real Forio non è servito un buon primo tempo. La seconda rete della Puteolana ha, di fatto, “spento” le buone intenzioni degli isolani. Nel finale di gara, di Jelicanin, sempre dal dischetto la rete della bandiera biancoverde.

SCHIERAMENTI – Leo conferma il 4-2-3-1 che, appena sette giorni fa, ha permesso al suo Real Forio di avere la meglio sull’Ercolanese. Davanti il numero uno D’Errico si muovono, nella linea difensiva a quattro, Sirabella, Mangiapia, Saurino ed Accurso. In mediana Capone e l’under Granato hanno il duplice compito di proteggere il pacchetto arretrato ed, al tempo stesso, supportare il reparto offensivo nel quale Castaldi è il riferimento centrale con Roghi (al centro), Cirelli (a sinistra) e Moccia (a destra) a supporto.

LA PARTITA – Per poco più di 15 minuti di gioco non si registrano azioni degne di nota. Le due formazioni si studiano a vicenda. Al 16’ la Puteolana si fa vedere in avanti con un cross proveniente dalla sinistra: Di Lorenzo, nonostante una discreta libertà goduta a centro area, non riesce a calibrare bene il proprio colpo di testa. Un giro di lancette dopo i pericoli per il Real Forio giungono dall’altra corsia: stavolta il traversone è per De Simone che prova a sorprendere D’Errico sul suo palo, ma l’estremo difensore biancoverde è attento.

La Puteolana spinge ed al 20’ va ad un soffio dal vantaggio: Grezio mette in movimento l’esterno basso a destra, il cui traversone giunge in area a De Simone che, circa all’altezza dell’area piccola, alza troppo la mira. Al 25’ Grezio ci prova dalla distanza, D’Errico si rifugia in calcio d’angolo. Poco dopo la mezz’ora i padroni di casa si portano in vantaggio. Il gol nasce da una rimessa laterale in favore della squadra di Marra, la palla arriva a Grezio che veste i panni dell’assist man e serve De Simone, il quale davanti a D’Aiello non ha difficoltà a rompere l’equilibrio del match. Il Real Forio reagisce e si fa vedere in avanti con una veloce ripartenza: Petrarca, però, non si fa superare, nell’uno contro uno, da Cirelli concedendo solo il calcio d’angolo agli isolani. Prima dell’intervallo, la conclusione di Guarracino fa la barba al palo. All’intervallo la Puteolana è avanti di uno.

La ripresa si inaugura con l’espulsione di Marigliano. Il numero otto granata, già ammonito nel primo tempo, eccede ingenuamente nelle proteste nei confronti del direttore di gara dopo un contatto con Castaldi. Il sig. Ambrosino di Nola estrae il secondo giallo. La squadra di Marra non si scompone affatto, nonostante l’inferiorità numerica, e ben prima che il Real Forio possa approfittare della circostanza, raddoppia i conti su calcio di rigore. Al 9’ Guarracino, servito da un lancio lungo dalle retrovie, penetra in area di rigore e finisce giù dopo un contatto con Mangiapia, per l’arbitro è rigore. Grezio, dal dischetto, raddoppia. Poco dopo solo un grande D’Errico si oppone ad uno scatenato Guarracino. L’attaccante della Puteolana supera avversari come birilli e calcia. D’Errico, come detto, è bravo. Appena 3’ dopo, il duello tra i due si ripropone, con lo stesso esito: D’Errico evita la rete di Guarracino. Nulla può, però, il bravo portiere biancoverde, al 16’, sul secondo calcio di rigore concesso dal signor Ambrosino ai padroni di casa. Ad essere sanzionato è il contatto in area tra Balzano e Saurino. Stavolta dal dischetto ci va Guarracino che realizza il tre a zero.

I diavoli rossi della Solfatara controllano il risultato di triplo vantaggio. Al 43’, dopo la parata di D’Errico su Grieco, il Real Forio riparte velocemente. Jelicanin in area calcia ma un difensore locale intercetta con la mano. Il terzo rigore del match è in favore degli isolani e, dal dischetto, Jelicanin (subentrato a gara in corso), rende meno amara la domenica dei sostenitori del Real Forio. In pieno recupero, però, Porcaro cala il poker, siglando la rete del definitivo 4-1. La Puteolana, formazione mai sconfitta nell’attuale stagione, è sempre più regina del girone B del campionato di Eccellenza. I biancoverdi domenica prossima al “Calise” dovranno necessariamente vincere contro una Frattese in crisi.

PUTEOLANA 4

REAL FORIO 1

PUTEOLANA: Maiellaro, Balzano, Amelio, Petrarca, Sica (20’ st Di Giorgio), Marigliano, Di Lorenzo (36’ st Porcaro), De Simone (18’ st Grieco), Gioielli, Guarracino, Grezio (15’ st Sardo). (In panchina Caparro, Rinaldi, Di Napoli, Catinali, Accietto, Di Giorgio). All. Marra

REAL FORIO: D’Errico, Saurino, Capone, Mangiapia, Castaldi, Accurso, Granato, Sirabella (35’ st Di Spigna), Moccia, Roghi (27’ st Cantelli), Cirelli (20’ st Jelicanin). (In panchina Quiriti, Iacono, Arezzo, De Luise, Vaiano, Aiello). All. Leo.

ARBITRO: Ambrosino di Nola (ass. Monaco di Sala Consilina e Nicodemo di Sapri).

MARCATORI: nel p.t. 34’ De Simone; nel s.t. 9’ Grezio (rig.), 16’ Guarracino (rig.); 44’Jelicanin(rig.); 47’ Porcaro.

NOTE: angoli 9-4 per il Real Forio. Ammoniti: Grieco, Marigliano (P), Castaldi, Saurino (RF). Al 2’ st espulso Marigliano per doppia ammonizione. Durata: p.t. 46’, s.t. 50’. Spettatori 500 circa.