Eccellenza. Boom boom Longo: che inizio al Mazzella! LE PAGELLE

Il silenzio, il dolore e l’omaggio degli avversari. L’Ischia schianta la Maddalonese allo Stadio Mazzella nell’infrasettimanale in un clima surreale. Il ricordo delle vittime prende giustamente la scena, in campo però la brigata di Enrico Buonocore si conferma al vertice. Doppietta di Longo, poi il ritorno dei casertani. Ci pensa Simonetti, con altri due pregevoli gol, a chiudere i conti nel confronto isolano.

Gemito 6 – Qualche intervento apparentemente semplice nel primo tempo, più impegnato nella ripresa con i guizzi degli avversari. Nulla può sulla rete di De Marco, giornata con qualche brivido dalle sue parti.

Mattera 6.5 – Pochi affondi, molto lavoro in fase di non possesso. Il suo momento personale non è dei migliori, continua a giocare con lucidità e grande spirito. Altra prova al di sopra della sufficienza per il jolly gialloblù.

Chiariello 6.5 – Le chiusure preventive sono giuste, anche la lettura è quella giusta. Dalle sue parti si sfonda poco, lascia poco spazio agli attaccanti ospiti. Leader della linea arretrata di Buonocore.

Florio 6 – Soffre le incursioni di Tansella e compagni, ma tiene botta e cerca anche di proporsi con la sfera tra i piedi. Sulle palle inattive è sempre attento, cala d’attenzione su una ripartenza nel finale.

Buono 6 – Ancora una prestazione positiva dal suo ritorno in maglia ischitana. La condizione non è ottimale, ma è in netta crescita sul piano atletico rispetto alla performance di Mugnano. Esce a fine primo tempo per rifiatare (46’ Matarese 6 – Ingresso ok, porta freschezza sulle corsie. Rincalzo ideale nello schieramento del mister)

Trofa 6.5 – Una buona chance nel corso del secondo tempo, qualche rifinitura per i compagni e ci mette il piede anche in occasione del raddoppio col passaggio chiave a Longo. Pedina indispensabile per la capolista.

Matute 7 – È un gigante davanti alla difesa. Già dopo diciotto secondi confeziona un buon pallone per Longo, poi gli serve il gioiello per il vantaggio poco dopo la mezz’ora. Fa partire anche il contropiede che porta al raddoppio. Imprescindibile (70’ Arcamone K. – Equilibrio e consistenza a un reparto che può godere di elementi variegati)

Arcamone M. 6.5 – Sembra un veterano, strappa continuità e minutaggio nel ruolo di mezzala. Una nuova prova convincente per il classe 2004 (58’ Patalano 6.5 – La gioventù gialloblù è pronta a conquistare la scena, il destro del 2005 all’88’ grida ancora vendetta: soltanto il palo nega l’eurogol al centrocampista)

Longo 8 – Boom boom, due squilli che contribuiscono al successo dei padroni di casa. Prima una conclusione ravvicinata, poi un mancino ad incrociare. L’attaccante ex Ercolanese torna a gonfiare la rete in campionato (76’ De Luise 6 – Buonocore gli concede ancora un po’ di spazio nel finale, lotta e duella. Si becca anche un cartellino inutile)

Padin 6 – La prestazione corale è importante, unica nota poco lieta è rappresentata dall’errore dell’attaccante nel finale di primo tempo. Nella manovra, però, lascia sempre il segno (46’ Brienza 6.5 – Entra, confeziona due occasioni rilevanti in zona offensiva e sfiora anche il bersaglio. Sta trovando la forma giusta)

Simonetti 7.5 – Sembra che la sfortuna e le parate di Cerreto possano indirizzare la sua partita. Al 90’ si esibisce in un pallonetto straordinario, nel recupero firma anche il poker e la sua doppietta personale dopo un dribbling d’alta scuola.

Buonocore 7 – Non cambia la struttura tattica e il suo credo, la squadra risponde con una nuova prestazione con vittoria. Sfodera un reparto offensivo inedito, conferma Arcamone M. in mediana e non cambia la linea arretrata. Indovina altresì le sostituzioni e applica le giuste rotazioni in vista dei prossimi impegni. Una menzione particolare alla mentalità trasferita alla squadra, apparsa più solida e determinata.