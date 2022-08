Eccellenza. “Billone”: «Al Real Forio mancano due pedine»

Un occhio al campo, un altro al mercato. Sì, perché il Real Forio deve ancora trovare il sostituto di Terracciano e un esterno destro di ruolo in grado di dare delle garanzie sotto il profilo tecnico ma anche tattico. Peppe “Billone” Monti è sul pezzo da un paio di mesi e il ripescaggio in Eccellenza ha fatto alzare inevitabilmente l’asticella: c’è bisogno di quindici-sedici calciatori sullo stesso livello per una stagione che si prospetta la più lunga e intensa di sempre.

Al termine del penultimo allenamento settimanale (stamani la rifinitura al “Calise”), a mister Monti chiediamo cosa si aspetta da questo primo impegno ufficiale. «Purtroppo non abbiamo disputato amichevoli e le prime partite ci serviranno per fare delle valutazioni – commenta “Billone” –. Mi aspetto di vedere che per almeno un tempo la nostra squadra abbia consistenza al cospetto di un’ottima squadra come l’Ischia. Disputeremo tre partite in sette giorni (domani coppa a Ischia, poi mercoledì seconda giornata di coppa con l’Atletico Cardito e domenica 4 settembre prima di campionato contro il Savoia, ndr) ma è chiaro che dobbiamo completarci come rosa e recuperare qualche infortunato di troppo. Mi accontenterei di vedere un tempo di gioco con intensità e intelligenza tattica, un Real Forio che abbia una identità».

Real Forio pronto per un campionato tranquillo o preoccupa questo girone A abbastanza tosto? «Sappiamo che il girone è difficile, che si prospetta un campionato tosto. Anche se manca ancora qualcosa, abbiamo un buon mix tra calciatori esperti e giovani. Ma ripeto, mancano due tasselli in ruoli chiave e mi riferisco al difensore centrale e all’esterno alto».

Al Real Forio manca solo il difensore centrale e l’esterno per dirsi completo per il campionato? «Come dissi in precedenza, due tasselli servono per completare la rosa. Dopo le prime valutazioni, visto che amichevoli non ne abbiamo fatte, se avremo sbagliato qualcosa correremo ai ripari».

L’abbinamento di coppa ti mette di fronte all’Ischia. Dove collochi la tua ex squadra in ottica campionato? «So che hanno allestito un’ottima squadra. L’Ischia da due-tre anni aveva già una buona intelaiatura costruita in passato, è stata integrata con ottimi elementi di categoria. Sono stati fatti dei buoni acquisti, si sono completati in tutti i ruoli – spiega Monti –. Se può giocarsela per il vertice? Penso di sì, anche se ci sono altre cinque-sei squadre competitive. Quella che avrà maggiore continuità la spunterà».

Calendario alla mano, che idea ti sei fatto del cammino del Real Forio? Il primo impegno da disputarsi al “Calise”, anche se contro il Savoia, può agevolare? «Secondo me è un vantaggio logistico, nel periodo estivo parecchi lavorano ed è meglio non muoversi dall’isola. Qualcuno deve chiedere permessi ai datori di lavoro per venire al campo per la partita. Finché non passa almeno un altro mese, meglio stare qui. Non è una questione di avversaria da affrontare nella prima di campionato, nella seconda o terza, penso che quest’anno – chiosa “Billone” – non ci saranno squadre cuscinetto, tutte buone compagini e chiunque potrà perdere contro chiunque».