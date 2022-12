Eccellenza. Benvenuto a Forio, Pietro Guatieri

110 partite di Serie D disputate, play off, sempre di Serie D, vinti (con l’Imolese) e l’attenzione di numerosi addetti ai lavori che, senza mezzi termini, lo classificano tra gli esterni più interessanti in circolazione. E’ il biglietto da visita (e che biglietto da visita) di Pietro Guatieri, grande colpo di mercato del Real Forio 2014.

Nato a Novara negli ultimi mesi del 1998, Guatieri è un esterno offensivo, dotato di grande tecnica e fantasia. Cresciuto nel settore giovanile della squadra della sua città, quel Novara da sempre attento ai giovani di valore, Guatieri, ben presto, approda nel “mondo dei grandi”. A notare le sue doti è Emanuele Filippini, allenatore (ed ex giocatore di Serie A) che punta su Guatieri per rinforzare l’Imolese.

E’ la stagione 2017-18, la quale si conclude in maniera trionfale per l’Imolese che, grazie anche alla intraprendenza ed alla qualità di Guatieri, vince i play off di Serie D. Successivamente Guatieri si mette in mostra con il Levico Terme. Nel 2019-20 è mister Gagliarducci, tecnico dello Spoleto, a confidare nelle prestazioni del neo biancoverde venendo ripagato da un gran campionato da parte dell’esterno originario di Novara. Le ultime stagioni, invece, vedono Guatieri protagonista con le maglie di Sammaurese e Borgosesia (Serie D). In totale Guatieri colleziona 110 presenze in Serie D realizzando dodici reti.

Ora, grazie alla forte determinazione ed all’importante investimento compiuto dalla società del Real Forio 2014, ad attendere Guatieri c’ è l’esperienza all’ombra del Torrione. Un ringraziamento all’intermediario Antonio Governucci per la sua disponibilità e l’ottimo lavoro svolto.

Guatieri. E’ sbarcato sull’isola di Ischia poco dopo le 17 e non vede l’ora di scendere in campo con la maglia biancoverde. Ha le idee chiarissime Pietro Guatieri: “Sono molto felice – afferma il neo esterno biancoverde – di essere a Forio, non vedo l’ora di iniziare e dare il mio contributo alla squadra ed ai miei compagni nel raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Spero che, anche grazie al mio contributo, riusciamo tutti insieme a condurre il Real Forio in posizioni consone all’importanza della piazza”.