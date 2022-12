Eccellenza. Bentornato a Forio, Capone.

Ancora un ritorno in casa biancoverde. E che ritorno! Gianluca Capone è di nuovo un giocatore del Real Forio 2014. Centrocampista, classe 2000, con grande capacità di corsa e di inserimento, Capone ha indossato la maglia biancoverde nella seconda parte della scorsa stagione. Nella parte iniziale del campionato 2022 – 23, invece, ha difeso i colori dell’Us Campagnola. In passato ha collezionato numerose presenze in Serie D ed indossato le maglie di club prestigiosi, come il Barano, il Giugliano, Albanova, Gladiator, Cervinara, R. Aversa e Vastogirardi.

Capone. “Avevo già un accordo – rivela Capone – con un altro club, ma quando è arrivata la telefonata del Real Forio 2014 non ci ho pensato su un attimo. Ho fatto una scelta di cuore e di testa, mi sono fidato delle mie sensazioni e sono ben consapevole di non aver sbagliato. Sono molto contento di essere tornato a Forio, desidero riscattare la stagione scorsa che non è stata delle più positive. Con tanto lavoro ed umiltà dico di essere pronto a condurre il Real Forio 2014 fuori dalla zona bassa della classifica”.