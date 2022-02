Eccellenza. Barano, solito copione…

Un film già visto. Barano-S.Antonio Abate è stata la sintesi della stagione degli aquilotti. I tre punti prendono la Napoli-Salerno, uscita Angri, e gli aquilotti dicono addio alla salvezza quando mancano otto giornate alla fine del campionato. Quella di ieri era la partita decisiva per rientrare in un discorso play-out. Un incontro atteso da settimane per svoltare, dare un senso alla seconda parte del campionato. Ormai il distacco dalla terz’ultima appare incolmabile. Al “Di Iorio” si giocava una “finale” che il Barano ha approcciato bene, mancando tre volte il vantaggio. La difesa baranese ha corso un solo, vero pericolo e all’intervallo la sensazione era che la vittoria potesse arrivare. Ma se il gol non lo fai nemmeno alla quarta occasione, ci sta che lo subisci con un’azione di rimessa.

Alla mezzora Scritturale in una convulsa azione in area abatese, scarica in porta ma l’assalto finale produce solo un paio di occasioni, mentre il Sant’Antonio cerca sempre di ripartire e a 3’ dalla fine la chiude con un rigore assai contestato dai padroni di casa. Al termine della partita c’è delusione mista a tristezza perché questi ultimi due mesi e mezzo di campionato dovevano servire per compiere un’impresa che adesso ha il sapore di qualcosa in più di un miracolo.

SCHIERAMENTI – Di Meglio conferma l’undici visto nel derby di Forio ma con la novità Diabaka dall’inizio. Al fianco del francese agiscono De Stefano e Matarese. A centrocampo Alcazar con Ferri e Cerase al suo fianco. In difesa Monti con Trani, Errichiello e Bocchetti i terzini. Mennella in porta. Il Sant’Antonio schiera Alcolino tra i pali; Di Ruocco e Cavallini i centrali, a destra Di Ruocco, Montuori a sinistra. A centrocampo play Della Femina con Di Ruocco e Sorriso V. Centravanti Granato con Sorriso A. e Rizzo.

LA PARTITA – Inizia bene il Barano. Al 2’ De Stefano va via sulla destra, entra in area e una volta giunto a tu per tu con Alcolino, piazza un diagonale che lambisce il palo. Al 20’ ospiti pericolosi: Rizzo su azione d’angolo tocca di testa ma la palla sbatte sulla parte esterna del palo. Passano 2’ e il Barano costruisce un’altra occasione: Matarese viene servito su rimessa laterale, va via e in piena area non tira di prima intenzione ma cerca di piazzarla: un difensore sfiora salvando un gol fatto. Ancora Barano al 33’: errore degli abatesi, ripartenza sulla sinistra di Matarese che entra in area ma angola troppo il diagonale da ottima posizione.

I bianconeri non riescono a capitalizzare nemmeno la quarta occasione: Diabaka innesca Cerase che da posizione defilata si fa contrare in angolo da Cavallini. Nel finale di tempo, prima Cerase su calcio d’angolo non trova l’impatto giusto con la palla da due passi, poi De Stefano su assist di Errichiello ha l’occasione per calciare in solitudine ma manda il pallone sul fondo.

In avvio di ripresa, Rubino prende il posto di Diabaka. Dopo una fase di equilibrio, al 19’ il Sant’Antonio Abate passa. Trani non riesce ad anticipare Sorriso che crossa basso in area a favore di Granato che da due passi non sbaglia. Doppio cambio nelle fila locali: Scritturale e Desi sostituiscono Matarese e Cerase. Dopo un calcio piazzato dalla distanza di Sorriso (pallone che passa non lontano dal palo), il neo entrato Scritturale di testa impegna Alcolino. Al 29’ sugli sviluppi di una rimessa laterale, Rubino in area controlla e si gira ma il destro è centrale. Forcing sterile degli aquilotti. Al 31’ pareggio del Barano: mischia in area abatese, dopo una serie di rimpalli, Scritturale ribadisce in rete proprio sulla linea di porta. Al 36’ ripartenza abatese, Marigliano sul secondo palo spara alto.

Sull’altro fronte De Stefano ha spazio per involarsi a destra, il cross però è preda di Cavallini che salva. Al 38’ Della Femina prova a sorprendere Mennella da centrocampo: pallone che sorvola di poco la traversa. Di Meglio toglie De Stefano e inserisce Petrone. 2’ dopo ci prova Ferri da fuori area: Alcolino c’è. Al 42’ rigore per il Sant’Antonio Abate. Trani sgambetta in area Granato. Il rigore c’è: dal dischetto Sorriso A. che riporta i suoi in vantaggio spiazzando Mennella. Al 48’ azione concitata in area, Rubino carica il destro ma Alcolino è attento e respinge.

BARANO 1

S.ANTONIO ABATE 2

BARANO: Mennella, Errichiello, Bocchetti, Ferri, Trani, Monti, Cerase (21 st Scritturale), Alcazar, Diabaka (3’ st Rubino), Matarese (21’ st Desi), De Stefano (39’ st Petrone). (In panchina Castaldi, Mattera, Tumolillo, Mocerino, Petrone, Oratore). All. Di Meglio.

S.ANTONIO ABATE: Alcolino, Vitale, Montuori, Della Femina, Cavallini, Cascone (31’ st Esposito), Di Ruocco, Sorriso V. (22’ st Marigliano), Granato (46’ st Buscé), Sorriso A., Rizzo. (In panchina Salsano, Di Ruocco A., Alfano, La Gatti, Santarpia, Tansella, Buscé). All. Criscuolo.

ARBITRO: Matrone di Torre del Greco (ass. Di Minico di Ariano Irpino e Cecere di Caserta).

MARCATORI: nel s.t. 19’ Granato, 31’ Scritturale, 42’ Sorriso A. (rig.).

NOTE: angoli 9-3 per il Barano. Ammoniti Trani, Sorriso V., Cavallini, Bocchetti, Rubino, Buscé. Espulsi dalla panchina Di Meglio F. (vice allenatore) e il preparatore Pesce a fine gara. Durata: pt 46’, st 51’. Spettatori 150 circa.